PVSM tiếp nhận sửa chữa tàu Aquacharm hơn 182.000 tấn sau sự cố va chạm tại cảng Dung Quất

Liên quan đến vụ tai nạn hàng hải tại khu vực cảng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), ngày 24/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã gửi văn bản đến Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng, thông báo về việc thay đổi vị trí neo đậu của tàu Aquacharm trong thời gian thực hiện quyết định của tòa án.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, sáng ngày 24/10, tàu Aquacharm đã được di chuyển đến dock sửa chữa của PVSM để tiến hành các hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa.

PVSM tiếp nhận tàu Aquacharm vào dock sửa chữa. (Ảnh: Trung Linh)

Mục tiêu của PVSM trong đợt tiếp nhận và sửa chữa này là xử lý phần mũi tàu bị rách phần tôn vỏ và hư hỏng phần cơ cấu, sàn thao tác, ống thông hơi phía bên trong vỏ tàu. Khối lượng tôn thép thay thế dự kiến gần 70 tấn. Trong đó, PVSM sẽ huy động lực lượng thợ hàn, lắp ráp cùng các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa tàu. Đơn vị cũng triển khai làm việc 3 ca liên tục nhằm hoàn thành tiến độ đã cam kết với chủ tàu. Đặc biệt, các phần công việc được PVSM cam kết thực hiện bảo đảm an toàn dưới sự kiểm tra, giám sát từ cơ quan đăng kiểm và chủ tàu.

Đáng chú ý, việc tàu Aquacharm được đưa vào dock sửa chữa của PVSM không đồng nghĩa với việc quyết định bắt giữ của tòa án đã được chấm dứt. Tàu sẽ tiếp tục chịu sự giám sát của các cơ quan liên quan theo quyết định của tòa án.

Trước đó, tàu Aquacharm mang cờ quốc tịch Marshall Islands có tải trọng hơn 182.000 tấn, vận chuyển hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về vùng biển Quảng Ngãi. Khi đang thực hiện quy trình cập bến tại cảng chuyên dùng của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, phương tiện đã va quẹt mạnh vào công trình bến cảng.

Vết rách trên thân vỏ kéo dài khoảng 5m nằm ở khu vực mũi tàu. (Ảnh: Trung Linh)

Điểm va chạm được ghi nhận tại đoạn nối dài giữa hai cầu cảng số 10 và 11 (dài khoảng 50m). Khu vực này đã hoàn tất xây dựng phần thô nhưng chưa được cơ quan quản lý chính thức công bố đưa vào vận hành thương mại. Theo đó, lực va đập rất lớn từ con tàu chở đầy tải đã khiến mũi tàu rách toác 5m, đồng thời làm nứt vỡ, xô lệch kết cấu bê tông cốt thép của bến cảng.

Ngay sau sự việc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã lập tức có mặt để thiết lập vành đai bảo vệ luồng hàng hải, triển khai phương án chống cháy nổ, kiểm soát nguy cơ rò rỉ nhiên liệu và thành lập tổ điều tra chuyên trách để thu thập hộp đen, phân tích nguyên nhân tai nạn.

PVSM sẽ phối hợp xử lý phần mũi tàu bị rách phần tôn vỏ và hư hỏng phần cơ cấu, sàn thao tác, ống thông hơi phía bên trong vỏ tàu. (Ảnh: Trung Linh)

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giải quyết tranh chấp dân sự, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 về việc bắt giữ tàu biển Aquacharm trong thời hạn 30 ngày.

Trong thời gian chờ giải quyết và thực hiện sửa chữa, tàu Aquacharm phải thả neo tại tọa độ chỉ định, duy trì đầy đủ thuyền viên trực ca và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp an ninh môi trường biển.

Cơ quan chức năng cho biết, nếu các bên sớm đạt được thỏa thuận tài chính hoặc chủ tàu xuất trình thư bảo lãnh ngân hàng hợp lệ trước thời hạn 30 ngày, lệnh bắt giữ sẽ được tòa án xem xét hủy bỏ để tàu tiếp tục hải trình sau khi hoàn tất sửa chữa.