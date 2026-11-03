PVSM công bố quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể trong toàn Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc PVSM.

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Nhật - Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự và Đào tạo PVSM đã công bố các quyết định của Hội đồng Thành viên PVSM về việc giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm đối với trưởng các đơn vị, phòng/ban vừa sáp nhập và thành lập mới.

Hội đồng Thành viên PVSM trao quyết định cho các nhân sự được kiện toàn chức danh mới.

Theo đó, PVSM đã sáp nhập Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý các dự án sản xuất thành Phòng Quản lý dự án, giao ông Đỗ Đình Đoàn - nguyên Trưởng Phòng Thương mại Thị trường làm Trưởng phòng; sáp nhập Phòng Vật tư và Phòng Thương mại Thị trường thành Phòng Vật tư và Mua sắm, giao bà Nguyễn Lê Kiều Duyên - nguyên Phó Trưởng phòng Thương mại Thị trường làm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng.

Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tính tuân thủ, PVSM thành lập Phòng Pháp chế và Tuân thủ, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dầu làm Trưởng phòng; đổi tên Phòng Kiểm soát chất lượng (QA/QC) thành Phòng Khoa học Công nghệ và Quản lý chất lượng, giao ông Lưu Văn Dùng làm Trưởng phòng.

Đặc biệt, PVSM chính thức bổ sung chức năng quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị và công cụ dụng cụ của Công ty cho Nhà máy Chế tạo (tiếp nhận từ Phòng Vật tư), giao Giám đốc Nhà máy Chế tạo chủ trì thực hiện.

Đợt giao nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh PVSM bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với những nhiệm vụ mới trong sản xuất kinh doanh và tham gia bảo vệ an ninh biển đảo. Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung được xác định là mắt xích quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả vận hành của toàn Công ty.

Ban Lãnh đạo PVSM nhấn mạnh, việc trao quyết định không chỉ thể hiện sự tin tưởng, mà còn gắn liền với yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân. Các đơn vị và cán bộ lãnh đạo được giao nhiệm vụ cần thực hành nghiêm hai giá trị cốt lõi “Kỷ cương - Chuẩn xác”. Đây chính là nền tảng để các đơn vị nâng cao năng lực điều hành, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao.