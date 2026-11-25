Thông tin được ban lãnh đạo PTSC công bố tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) diễn ra vào cuối tuần trước.

Ông Trần Hồ Bắc – Tổng giám đốc PTSC báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: PTSC

Năm 2026, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.270 tỷ đồng. Như vậy doanh nghiệp đã vượt kế hoạch đã đề ra.

Thống kê giai đoạn 2018 - 2025 cho thấy, lợi nhuận thực tế cả năm của PVS trung bình cao hơn 22% so với số liệu ước tính sơ bộ. Riêng năm 2024 và 2025, mức chênh lệch lần lượt là 41% và 46%.

Trong báo cáo phân tích triển vọng doanh nghiệp cập nhật ngày 16/11 vừa qua, Chứng khoán Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của PVS trong năm 2026 tăng 5% so với năm trước, nhờ doanh thu mảng cơ khí và xây lắp (M&C) tăng 25% và thu nhập khác ròng duy trì ở mức cao.

Các yếu tố này dự kiến bù đắp cho mức giảm 26% lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO (hợp tác góp vốn, đầu tư, sở hữu hoặc vận hành các kho nổi chứa và xử lý dầu khí ngoài khơi) và sự sụt giảm của lãi tỷ giá thuần, từ 493 tỷ đồng trong năm 2025 xuống mức không đáng kể trong năm 2026.

Sang năm 2027, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận cốt lõi của PVS tăng lần lượt 16% và 43% so với năm 2026.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu mảng M&C dự kiến tăng 59%, biên lợi nhuận gộp của mảng này cải thiện thêm 0,5 điểm phần trăm và lãi tỷ giá thuần phục hồi lên 317 tỷ đồng. Những yếu tố này dự kiến bù đắp cho sự sụt giảm của các khoản thu nhập bất thường.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, Vietcap dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và EPS cốt lõi của PVS đạt tốc độ tăng trưởng kép lần lượt 24% và 38%/năm.

Triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi giá trị hợp đồng mảng M&C dự kiến đạt 9,7 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2030, cùng với sự phục hồi lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO, từ mức 614 tỷ đồng năm 2026 lên 795 tỷ đồng năm 2028.

Cổ phiếu PVS đang giao dịch ở vùng giá gần 27.000 đồng/cp, giảm 20% so với đầu tháng 10/2026 và giảm 37% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 3 năm nay.

Theo Vietcap, cổ phiếu PVS đang có mức định giá tương đối hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2027 là 10,3 lần, thấp hơn đáng kể so với mức P/E trung bình 5 năm của doanh nghiệp là 17,8 lần. Hệ số PEG tương ứng ở mức 0,4 lần.

Vietcap cũng chỉ ra hai yếu tố có thể hỗ trợ diễn biến cổ phiếu PVS, gồm khả năng ghi nhận hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình cao hơn kỳ vọng và việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE. Tại thời điểm cuối quý 3/2026, số dư dự phòng bảo hành của PVS đạt 4.300 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, rủi ro đối với triển vọng kinh doanh của PVS là biên lợi nhuận mảng M&C và lãi tỷ giá thuần thấp hơn kỳ vọng.