PVS góp mặt trong FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index

Trong kỳ rà soát tháng 9/2026, FTSE Russell công bố bổ sung PVS, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index. PVS là một trong 62 cổ phiếu được bổ sung trong đợt này. Việc cập nhật chỉ số được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9 và có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Cùng với PVS, hai cổ phiếu khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) là PVT của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và PVI của Công ty Cổ phần PVI cũng được bổ sung trong kỳ rà soát.

Bổ sung điểm tham chiếu với các tổ chức đầu tư

FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index thuộc hệ thống chỉ số FTSE Vietnam dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số được xây dựng có tính đến giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit - FOL), qua đó phản ánh sát hơn lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài thực tế có thể tiếp cận.

Để được đưa vào chỉ số, cổ phiếu phải đáp ứng các tiêu chí của FTSE Russell tại thời điểm rà soát, trong đó có quy mô, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và giới hạn sở hữu nước ngoài.

Với PVS, việc góp mặt trong chỉ số giúp cổ phiếu được nhận diện rõ hơn trong hệ thống thông tin và các danh mục tham chiếu mà nhiều tổ chức đầu tư sử dụng để theo dõi thị trường Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để PVS tiếp cận rộng hơn các quỹ và nhà đầu tư tổ chức khi họ nghiên cứu doanh nghiệp và lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư.

Năm 2025, nhóm dịch vụ cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi và công trình công nghiệp của PTSC có doanh thu tăng 58% so với năm 2024. Kết quả này gắn với quá trình PTSC mở rộng quy mô thực hiện các dự án công nghiệp - năng lượng, trong đó nhiều dự án được triển khai cho khách hàng và thị trường quốc tế.

Sự kiện này diễn ra đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Từ ngày 21/9/2026, FTSE Russell chính thức chuyển Việt Nam từ nhóm thị trường Cận biên (Frontier) lên nhóm thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging).

Theo lộ trình của FTSE Russell, các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí sẽ được xem xét đưa vào FTSE Global Equity Index Series (GEIS) - hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu được nhiều tổ chức đầu tư sử dụng làm tham chiếu. Quá trình này được triển khai theo 4 đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Việc nâng hạng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam của các dòng vốn quốc tế, đồng thời đưa các doanh nghiệp niêm yết đến gần hơn với hệ thống đánh giá và sàng lọc của các nhà đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của PVS trong FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index tạo thêm một kênh để cổ phiếu được các tổ chức đầu tư theo dõi và nghiên cứu.

Nền tảng kinh doanh phía sau mã cổ phiếu PVS

Việc xuất hiện trong một chỉ số quốc tế giúp cổ phiếu PVS mở rộng khả năng tiếp cận các tổ chức đầu tư; trong khi kết quả kinh doanh, năng lực thực hiện dự án và triển vọng phát triển của PTSC là những yếu tố tạo nên giá trị dài hạn.

Năm 2025, PTSC ghi nhận doanh thu hợp nhất 33.790 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.205 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh quốc tế mang về 7.848 tỷ đồng doanh thu, chiếm khoảng 24% doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất.

Trong cơ cấu hoạt động, nhóm dịch vụ cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi và công trình công nghiệp đạt 21.804 tỷ đồng doanh thu, tăng 58% so với năm 2024. Kết quả này gắn với quá trình PTSC mở rộng quy mô thực hiện các dự án công nghiệp - năng lượng, trong đó nhiều dự án được triển khai cho khách hàng và thị trường quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, PTSC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 210.000-220.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân khoảng 15% và hướng tới doanh thu khoảng 60.000 tỷ đồng vào năm 2030. Cùng với các dịch vụ dầu khí truyền thống, Tổng công ty đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng và tăng cường tham gia các dự án tại thị trường khu vực và quốc tế.

Việc PVS được bổ sung vào FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index vì vậy mở thêm một kênh kết nối giữa PTSC và thị trường vốn quốc tế vào thời điểm chứng khoán Việt Nam bước sang nhóm Mới nổi Thứ cấp. Khi mức độ nhận diện của cổ phiếu được mở rộng, kết quả kinh doanh, năng lực thực hiện các dự án lớn, chất lượng quản trị và minh bạch thông tin sẽ tiếp tục là cơ sở để các tổ chức đầu tư đánh giá PVS trong dài hạn.