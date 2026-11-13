PVPGB nâng cao năng lực quản trị, phát huy nội lực để phát triển bền vững

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVPGB báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác quản trị, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVPGB cho biết, trong 9 tháng năm 2026, đơn vị phải đối mặt với nhiều áp lực từ biến động địa chính trị cũng như chi phí than và logistics tăng cao. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị điều hành theo phương châm “6 rõ” và tối ưu hóa sản xuất, PVPGB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Các chỉ tiêu tài chính ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với tổng doanh thu 9 tháng đạt 104% kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước đạt 146% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, PVPGB đã kiểm soát hiệu quả chi phí nhiên liệu và kéo giảm đáng kể suất tiêu hao nhiệt tại cả hai nhà máy so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời tiết giảm mạnh chi phí dầu DO đốt kèm và các chi phí biến đổi. Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị theo hướng đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ tối đa trong công tác vận hành, bảo dưỡng và tối ưu hóa số lượng gói thầu.

Song song đó, quá trình chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh thông qua các hệ thống CMMS, eOffice, Business Intelligence, hướng tới mục tiêu sẵn sàng vận hành ERP trong quý I/2027 gắn với lộ trình chuyển đổi Nhà máy điện thông minh. Ngoài ra, Chi nhánh sẽ triển khai công tác chuẩn bị về nhân lực và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu vận hành các dự án trọng điểm.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm nhằm hỗ trợ PVPGB tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị và chuẩn bị tốt cho các giai đoạn tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang đề nghị PVPGB chủ động tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế lớn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn nhiên liệu ổn định, lâu dài cho các nhà máy nhiệt điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang ghi nhận những kết quả công tác quản trị, kiểm soát chi phí nhiên liệu và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PVPGB.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang đề nghị Chi nhánh chủ động tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế lớn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn nhiên liệu ổn định, lâu dài cho các nhà máy nhiệt điện. Cùng với đó, PVPGB cần đổi mới quy trình lựa chọn nhà thầu, nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, nhân lực và các hợp đồng nguyên tắc để kịp thời ứng phó với những sự cố phát sinh. Đối với công tác bảo dưỡng dài hạn tại các nhà máy mới, Chi nhánh cần phát huy năng lực của đội ngũ kỹ sư nội bộ, tăng cường tự thực hiện và tối ưu hóa chi phí.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cùng kết quả tích cực mà PVPGB đạt được trong thời gian qua. Về định hướng dài hạn, đồng chí nhấn mạnh mục tiêu xây dựng PVPGB phát triển vững mạnh, từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong chuỗi giá trị công nghiệp - dịch vụ điện năng của PETROVIETNAM.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chi nhánh cần tiếp tục đổi mới tư duy về khoa học công nghệ, trong đó chú trọng cả khoa học quản lý, quản trị và chuyển đổi số, xem đây là những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát song hành từ đầu, lãnh đạo Chi nhánh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Đối với kế hoạch năm 2027, đồng chí cũng yêu cầu PVPGB rà soát, xây dựng mục tiêu sản lượng phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị kỹ các phương án bảo dưỡng, đại tu tổ máy tại các nhà máy nhiệt điện, bảo đảm rút ngắn thời gian ngừng máy và duy trì hiệu quả vận hành. Các ban chuyên môn của Tập đoàn cần tích cực phối hợp, hỗ trợ Chi nhánh tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đồng thời triển khai bài bản công tác chuẩn bị sản xuất đối với các dự án nguồn điện mới.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh khẳng định, trong thời gian tới PETROVIETNAM sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để PVPGB phát huy năng lực, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Chi nhánh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.