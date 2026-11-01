PVOIL VOC 2026 và sức hút vượt qua mọi thế hệ

Những đường đua thử thách thu hút khán giả

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội), giải đấy không chỉ là nơi tranh tài của các vận động viên mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu thích ô tô địa hình.

Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực đường đua để theo dõi các đội chinh phục những đoạn dốc cao, hố sâu và địa hình gồ ghề. Mỗi lượt xe vượt chướng ngại vật đều mang đến những diễn biến khó đoán, đặc biệt khi các tay đua phải liên tục điều chỉnh tốc độ và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Ở tuổi 60, ông Đỗ Văn Họa lần đầu tiên đến Đồng Mô theo dõi PVOIL VOC trực tiếp. Dù từng xem nhiều giải đua trước đây, ông vẫn bất ngờ trước quy mô tổ chức và sự đa dạng của các mẫu xe tham dự.

Ông Đỗ Văn Họa, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Ông Họa cho biết đã có mặt tại khu vực tổ chức từ chiều 30/10 để tìm hiểu các đường thi và theo dõi hoạt động của những đội đua. "Năm nay là lần đầu tiên tôi đến xem giải trực tiếp. Quy mô tổ chức rất lớn, xe tham gia cũng đa dạng nên tôi thấy rất thích. Tôi đang theo dõi đường thi số 2, các chướng ngại vật được thiết kế khá công phu, tạo ra nhiều thử thách cho tay đua", ông Họa chia sẻ.

Theo ông, sức hấp dẫn của đua xe địa hình không chỉ nằm ở tốc độ mà còn thể hiện qua khả năng xử lý những tình huống khó. Có những chiếc xe không thể hoàn thành bài thi, trong khi một số đội vẫn vượt qua được các đoạn dốc tưởng chừng rất khó chinh phục. "Nhìn dốc cao như vậy, tôi nghĩ xe khó mà lên nổi, nhưng có những chiếc vẫn vượt qua được. Điều đó cho thấy cả sức mạnh của xe lẫn kỹ năng của người lái", ông Họa nhận xét.

Đặc biệt, việc Ban Tổ chức bố trí hai xe cùng hạng thi đấu trên những đường đua song song khiến ông cảm thấy hào hứng hơn. Khán giả có thể trực tiếp quan sát, so sánh cách xử lý địa hình của từng đội trong cùng thời điểm."Tôi đã xem nhiều giải đua nhưng thấy giải này hấp dẫn nhất. Hai xe cùng tranh tài tạo cảm giác cạnh tranh rất rõ. Nếu năm sau tiếp tục tổ chức, tôi chắc chắn sẽ quay lại", ông Họa nói.

Niềm đam mê ô tô địa hình từ những khán giả nhỏ tuổi

Không chỉ thu hút những người lớn tuổi, PVOIL VOC 2026 còn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ, trong đó có những em nhỏ lần đầu tiếp xúc trực tiếp với bộ môn đua xe địa hình.

Nguyễn Đức Duy, 11 tuổi, đến Đồng Mô cùng một người bạn học sau khi biết đến giải đấu qua truyền hình. Do nhà ở gần khu vực tổ chức, Duy quyết định đến xem trực tiếp từ ngày 30/10. "Trước đây em biết đến giải đua qua VTV6. Đây là lần đầu tiên em được xem tận mắt. Em thấy đường đua rất khó, còn những chiếc xe thì trông rất mạnh mẽ và ấn tượng", Duy chia sẻ.

Với Duy, việc được đứng gần đường thi và quan sát những chiếc xe vượt qua các chướng ngại vật mang lại trải nghiệm khác biệt so với khi theo dõi qua màn hình. Những đoạn đường dốc, hố sâu và các tình huống xe gặp khó khăn khiến em đặc biệt chú ý. Mỗi khi một chiếc xe hoàn thành thử thách, Duy lại thêm hào hứng với bộ môn thể thao này.

Em Nguyễn Đức Duy, khán giả tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

"Em rất thích xe đua. Nếu năm sau giải tiếp tục tổ chức, em vẫn muốn đến xem. Sau này, em cũng mong có cơ hội được tự mình lái những chiếc xe địa hình như vậy", Duy bày tỏ.

Những chia sẻ của ông Đỗ Văn Họa và em Nguyễn Đức Duy cho thấy PVOIL VOC đang tiếp cận nhiều thế hệ khán giả. Người lớn tuổi tìm thấy sự hấp dẫn trong kỹ thuật điều khiển và khả năng vượt địa hình, trong khi các em nhỏ bị cuốn hút bởi những chiếc xe mạnh mẽ và các màn trình diễn trên đường thi.

Với 88 đội đua, 176 vận động viên và 24 đường thi, PVOIL VOC 2026 tiếp tục tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng yêu xe và công chúng. Sự quan tâm của những khán giả lần đầu tham dự cũng cho thấy tiềm năng mở rộng sức hút của bộ môn ô tô địa hình tại Việt Nam.