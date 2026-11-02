PVOIL VOC 2026: Những dấu ấn khó quên trên đường đua bùn lầy

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), mùa giải năm nay quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên, sẵn sàng bước vào những màn tranh tài đầy thử thách.

Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, PVOIL VOC đòi hỏi các tay lái phải thể hiện khả năng kiểm soát phương tiện, đọc địa hình và phối hợp chặt chẽ với lái phụ. Mỗi chướng ngại vật đều có thể làm thay đổi cục diện, buộc các đội phải tính toán kỹ lưỡng để đưa chiếc xe về đích an toàn và đạt thành tích tốt nhất.

Bùn lầy và chướng ngại vật tạo nên sức hấp dẫn của PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC

PVOIL VOC 2026 tổ chức bốn hạng thi đấu gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp. Mỗi hạng mang đến những yêu cầu riêng, từ khả năng làm chủ phương tiện nguyên bản đến kỹ thuật điều khiển những chiếc xe được nâng cấp chuyên sâu.

Tinh thần đồng đội được thể hiện qua sự phối hợp giữa lái chính và lái phụ. Ảnh: BTC

Ở hai hạng Bán tải Cơ bản và SUV Cơ bản, các đội tập trung khai thác khả năng vận hành của hệ dẫn động bốn bánh, lựa chọn hướng di chuyển và phối hợp giữa lái chính với lái phụ. Những đoạn đường trơn trượt, hố bùn và chướng ngại vật liên tiếp là bài kiểm tra về sự chính xác và kinh nghiệm của từng đội.

Sự ăn ý giữa hai tay lái là yếu tố quan trọng trên đường đua địa hình. Ảnh: BTC

Thử thách được đẩy lên cao hơn tại hạng Nâng cao và Chuyên nghiệp. Các phương tiện được nâng cấp về hệ thống treo, tời kéo, vi sai và động cơ nhằm thích ứng với địa hình phức tạp. Tại đây, sức mạnh của chiếc xe chỉ là một phần lợi thế, bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống và chiến thuật của các vận động viên mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Các đội đua đối mặt với những thử thách bùn lầy tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC

Bên cạnh tính cạnh tranh, PVOIL VOC 2026 còn là nơi kết nối cộng đồng yêu xe địa hình trên cả nước. Các vận động viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trong khi khán giả được trực tiếp chứng kiến những màn vượt chướng ngại vật đầy kịch tính.

Những chiếc xe địa hình chinh phục đường đua khắc nghiệt tại Đồng Mô. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh giải đấu góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và có tổ chức. Đây cũng là dịp để các vận động viên nâng cao trình độ, lan tỏa ý thức lái xe có trách nhiệm và phát huy khả năng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những khu vực có điều kiện đi lại khó khăn.

Các tay đua thể hiện bản lĩnh trên những cung đường off-road đầy thử thách. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, PVOIL VOC 2026 đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia sau 19 năm hình thành và phát triển. Đây là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới cho bộ môn đua xe địa hình tại Việt Nam.

Khoảnh khắc đội đua vận hành tời kéo để giải cứu xe khỏi chướng ngại vật. Ảnh: BTC

Sau ba ngày tranh tài, điều đọng lại tại Đồng Mô không chỉ là những danh hiệu hay thứ hạng, mà còn là hình ảnh những chiếc xe lấm đầy bùn đất, những tay lái kiên trì vượt chướng ngại vật và sự phối hợp không ngừng nghỉ giữa lái chính với lái phụ. Đó cũng chính là sức hút riêng của PVOIL VOC nơi tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh cùng được thử thách trên từng mét đường.