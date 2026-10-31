PVOIL VOC 2026 lần đầu gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, quy tụ 88 đội đua

Ngày 31/10/2026, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) lần đầu tiên chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam. Với hệ thống đường thi đa dạng trên địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô, mùa giải năm nay hứa hẹn mang đến những màn tranh tài quyết liệt, thử thách giới hạn của các tay lái.

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. Giải diễn ra trong 3 ngày, 30-31/10 và 1/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh PVOIL VOC là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của Thủ đô trong năm 2026. Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, giải đấu đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

Từ những mùa giải đầu tiên mang tên Vô Lăng Vàng (2008-2009), Hội thi kỹ năng lái xe địa hình Việt Nam Off-road Cup năm 2010 đến Giải đua xe địa hình Vietnam Off-road Cup được cấp phép lần đầu năm 2012, sân chơi này từng bước khẳng định vị thế trong cộng đồng ô tô thể thao Việt Nam.

Theo ông Phạm Xuân Tài, việc lần đầu tiên gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận quá trình xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện mô hình tổ chức giải đua ô tô địa hình tại Việt Nam.

Những chiếc xe địa hình xuất phát tại PVOIL VOC 2026 ở Đồng Mô (Hà Nội)

Theo Ban tổ chức, PVOIL VOC 2026 diễn ra từ 30/10 đến 1/11, với sự tham gia của 88 đội đua, tương ứng 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. Các đội tranh tài ở bốn hạng gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Mùa giải năm nay có 23 đường thi chính thức cùng một đường đua đêm Adventure đặc biệt, với các thử thách trên diện tích hơn 150ha, trải dài qua địa hình đường đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô. Tổng thể chương trình thi đấu được thiết kế với 24 đường đua, 50 bài thi và dự kiến khoảng 1.040 lượt thi đấu.

Để bảo đảm tiến độ và tăng tính hấp dẫn, Ban tổ chức chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời triển khai một số đường thi song song theo cặp. Nhờ đó, khán giả có thể trực tiếp theo dõi hai xe cùng hạng tranh tài trên những đường thi liền kề, tạo nên nhịp độ thi đấu liên tục và những màn cạnh tranh gay cấn.

Chiếc bán tải tung bùn đất khi tăng tốc vượt qua đoạn đường lầy lội.

Địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô đặt ra nhiều thử thách đối với các vận động viên. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng điều khiển phương tiện, các đội còn phải có chiến thuật hợp lý, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và sự phối hợp ăn ý giữa lái chính với lái phụ. Mỗi bài thi là phép thử về kinh nghiệm, sức bền, bản lĩnh và khả năng chinh phục địa hình của các đội đua.

Bên cạnh các cuộc tranh tài, giải năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày và lái thử xe phục vụ người hâm mộ, các gia đình và du khách. Những hoạt động này góp phần đưa môn thể thao ô tô địa hình đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các câu lạc bộ, doanh nghiệp và cộng đồng yêu xe.

Việc lựa chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam làm địa điểm tổ chức cũng tạo thêm sự kết nối giữa thể thao, du lịch và trải nghiệm văn hóa. Qua đó, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thu hút du khách và thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, PVOIL VOC còn góp phần thúc đẩy phong trào ô tô thể thao phát triển theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và có tổ chức. Quá trình tập luyện, thi đấu giúp các vận động viên nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, khả năng xử lý tình huống và tinh thần phối hợp, hỗ trợ nhau trong những điều kiện địa hình phức tạp.

Để giải diễn ra an toàn, thành công, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ban tổ chức, các đơn vị chuyên môn và lực lượng phối hợp rà soát kỹ các điều kiện về đường đua, kỹ thuật phương tiện, trang thiết bị bảo hộ; thực hiện nghiêm phương án y tế, an ninh, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Công tác hướng dẫn khán giả, bảo đảm vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan tại khu vực tổ chức cũng được đặt ra.

Không chỉ là sân chơi của các tay đua, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người yêu xe và đam mê tốc độ.

Đối với đội ngũ trọng tài, yêu cầu đặt ra là điều hành giải công tâm, khách quan, chính xác. Các vận động viên cần chấp hành nghiêm điều lệ, quy định chuyên môn và yêu cầu an toàn; thi đấu đoàn kết, tôn trọng đối thủ và khán giả.

Với dấu mốc lần đầu gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, cùng quy mô 88 đội đua và chương trình thi đấu đa dạng, PVOIL VOC 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút đối với cộng đồng yêu thể thao tốc độ, góp phần nâng tầm bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.