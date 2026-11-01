PVOIL VOC 2026 khai cuộc: Cuộc chiến sức bền giữa rừng, bùn lầy và những con dốc

Ngày 31/10/2026, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội.

Bước sang mùa giải thứ 19, VOC 2026 đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống giải vô địch quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam, từ một sân chơi của cộng đồng đam mê off-road trở thành giải đấu thuộc hệ thống thể thao quốc gia.

VOC 2026 đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống giải vô địch quốc gia

Giải đấu năm nay diễn ra trong ba ngày, từ 30/10 đến 1/11/2026, với sự tham gia của 88 đội đua và 176 vận động viên đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên toàn quốc.

88 đội đua chinh phục 24 đường thi địa hình khắc nghiệt

Theo Ban tổ chức, PVOIL VOC 2026 có bốn hạng thi đấu gồm Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Các vận động viên sẽ tranh tài trên 23 đường thi ban ngày cùng một đường đua đêm Adventure đặc biệt, với tổng cộng 50 bài thi dành cho các hạng đấu.

Các vận động viên sẽ tranh tài trên 23 đường thi ban ngày cùng một đường đua đêm Adventure đặc biệt

Hệ thống đường thi được bố trí trên diện tích hơn 150 ha tại khu vực Đồng Mô, tận dụng địa hình tự nhiên gồm đồi đất, rừng cây, bùn lầy và các khu vực có độ dốc lớn. Đây là những thử thách đòi hỏi sự phối hợp giữa kỹ năng điều khiển, khả năng xử lý tình huống của vận động viên và năng lực vận hành của phương tiện.

Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là việc chia mỗi hạng thi đấu thành hai nhóm, đồng thời bố trí một số đường thi song song theo cặp.

Với cách tổ chức này, hai đội đua cùng hạng có thể thực hiện bài thi đồng thời trên những đường đua liền kề, tạo ra không khí tranh tài liên tục và tăng tính hấp dẫn cho khán giả.

Đáng chú ý, đường đua đêm Adventure diễn ra tối 31/10 tiếp tục là một trong những nội dung được mong đợi nhất. Việc phải vượt qua địa hình phức tạp trong điều kiện ánh sáng hạn chế đặt ra những thử thách lớn về kỹ năng định hướng, khả năng quan sát và sự phối hợp giữa lái chính với lái phụ.

Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là việc chia mỗi hạng thi đấu thành hai nhóm, đồng thời bố trí một số đường thi song song theo cặp

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá việc tổ chức giải đấu góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và có tổ chức.

Bên cạnh việc tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ, giải đấu còn góp phần lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại những địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 526 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý của PVOIL VOC 2026 là tổng giá trị giải thưởng lên tới 526 triệu đồng, tạo thêm động lực cạnh tranh cho các đội đua.

Trong đó, hạng Chuyên nghiệp (Mở rộng) có mức thưởng cao nhất, với 100 triệu đồng dành cho đội vô địch. Đội về nhì nhận 30 triệu đồng và đội xếp thứ ba nhận 20 triệu đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý của PVOIL VOC 2026 là tổng giá trị giải thưởng lên tới 526 triệu đồng

Ở hạng Nâng cao, đội giành giải Nhất nhận 80 triệu đồng, trong khi giải Nhì và giải Ba lần lượt có mức thưởng 30 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Đối với hai hạng SUV Cơ bản và Bán tải Cơ bản, đội vô địch mỗi hạng được trao 50 triệu đồng, giải Nhì 15 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng chính, Ban tổ chức còn trao giải Cống hiến, giải Ấn tượng cùng các giải thưởng dành cho đội có thành tích tốt nhất trong từng ngày thi đấu.

Riêng Ford Việt Nam cũng dành thêm gói giải thưởng trị giá 40 triệu đồng cho những đội đua sử dụng xe Ford có thành tích xuất sắc.

PVOIL đồng hành cùng VOC năm thứ 11

PVOIL VOC 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) với vai trò nhà tài trợ tên giải.

Năm nay đánh dấu năm thứ 11 PVOIL gắn bó với VOC, trong đó có tám năm doanh nghiệp giữ vai trò nhà tài trợ tên giải.

PVOIL VOC 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Tại mùa giải 2026, PVOIL tiếp tục tài trợ toàn bộ nhiên liệu phục vụ các xe thi đấu và hoạt động tổ chức. Xe tiếp nhiên liệu lưu động của PVOIL cũng được bố trí tại khu vực thi đấu nhằm hỗ trợ các đội đua trong suốt thời gian diễn ra giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, nhấn mạnh hành trình phát triển của VOC từ một sân chơi cộng đồng trở thành giải đấu có uy tín và bản sắc. Theo đại diện PVOIL, thành quả này đến từ tâm huyết của những người tổ chức, sự đầu tư của các đội đua và sự ủng hộ của cộng đồng yêu xe địa hình. Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải đấu, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao ô tô tại Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Bên cạnh hoạt động tài trợ, PVOIL còn tổ chức khu vực PVOIL Zone với các hoạt động giới thiệu sản phẩm, giao lưu và trò chơi tương tác dành cho khách tham quan.

Hướng tới giải đấu chuyên nghiệp, mở rộng sức hút với cộng đồng

Song song với các hoạt động thi đấu, PVOIL VOC 2026 tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và phát sóng trực tiếp nhằm đưa giải đấu đến gần hơn với công chúng.

Năm thứ năm liên tiếp, VTVcab đồng hành trong việc sản xuất, ghi hình và phát sóng các nội dung thi đấu trên nhiều nền tảng.

Các màn tranh tài được truyền tải qua ứng dụng VTVcab ON Plus, VTV Prime, FPT Play và những kênh mạng xã hội của cộng đồng Otofun. Hệ thống camera HD, flycam cùng đội ngũ bình luận chuyên môn giúp khán giả theo dõi diễn biến trên các đường đua.

Đây là năm thứ năm liên tiếp, VTVcab đồng hành trong việc sản xuất, ghi hình và phát sóng các nội dung thi đấu trên nhiều nền tảng

Bên cạnh đó, VTVcab còn triển khai hoạt động tặng 3.000 tài khoản VTVprime và các phần thưởng dành cho vận động viên, với tổng giá trị giải thưởng và quà tặng được công bố lên tới 2,5 tỷ đồng.

Với quy mô 88 đội đua, 176 vận động viên cùng hệ thống đường thi đa dạng, mùa giải thứ 19 không chỉ tiếp tục duy trì sức hút của sân chơi off-road lâu đời tại Việt Nam mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng về vị thế của bộ môn đua xe ô tô địa hình.

Việc VOC chính thức trở thành giải vô địch quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bài bản hơn của thể thao ô tô Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa vận động viên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu xe trong những năm tới.