PVOIL Trans ứng dụng xe chuyên dụng nâng cao an toàn và hiệu quả súc rửa bồn bể xăng dầu

Trong bối cảnh công tác bảo đảm an toàn lao động tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu ngày càng đặt ra những yêu cầu cao, PVOIL Trans đang triển khai giải pháp súc rửa bồn bể, hầm chứa xăng dầu bằng xe chuyên dụng, hướng đến tăng cường cơ giới hóa, hạn chế rủi ro cho người lao động, nâng cao hiệu quả vệ sinh, bảo dưỡng và góp phần bảo đảm chất lượng nhiên liệu.

Những vụ tai nạn lao động liên quan đến không gian hạn chế trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt, ngày 1/11/2026, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một cửa hàng xăng dầu ở TP Huế đã khiến hai công nhân tử vong trong quá trình thực hiện công việc tại khu vực hầm chứa nhiên liệu. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Sự cố trên một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhất là đối với những công việc trong không gian hạn chế. Trong đó, hoạt động súc rửa, bảo dưỡng bồn bể xăng dầu đòi hỏi quy trình kỹ thuật chặt chẽ, phương tiện phù hợp và các biện pháp kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

Bồn bể xăng dầu là môi trường làm việc đặc thù, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như thiếu oxy, tích tụ hơi xăng dầu, khí độc và cháy nổ. Với phương pháp vệ sinh thủ công, người lao động có thể phải trực tiếp xuống bồn hoặc tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Vì vậy, việc đổi mới công nghệ, tăng cường cơ giới hóa và hạn chế sự hiện diện trực tiếp của con người trong môi trường nguy hiểm được xem là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ chuyên dụng, giảm thiểu rủi ro cho người lao động

Với định hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật xăng dầu hiện đại, PVOIL Trans đang triển khai giải pháp súc rửa bồn bể bằng xe chuyên dụng, ứng dụng thiết bị kỹ thuật và cơ giới hóa các công đoạn thi công. Giải pháp hướng đến hạn chế nhu cầu người lao động phải trực tiếp xuống bồn bể, qua đó giảm mức độ tiếp xúc với môi trường tiềm ẩn nguy cơ thiếu oxy, tích tụ hơi nhiên liệu và khí độc.

Đối với PVOIL Trans, công tác an toàn được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình cung cấp dịch vụ, từ khảo sát hiện trạng, chuẩn bị phương án kỹ thuật đến tổ chức thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Việc ứng dụng thiết bị chuyên dụng góp phần hỗ trợ thực hiện công việc theo hướng an toàn hơn, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu kiểm soát rủi ro trong từng công đoạn.

Bên cạnh yếu tố an toàn, giải pháp súc rửa bằng xe chuyên dụng còn hướng đến tối ưu quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian thi công so với phương pháp thủ công, tùy thuộc điều kiện thực tế của từng bồn bể. Qua đó, các cửa hàng xăng dầu có thể chủ động hơn trong kế hoạch bảo trì, giảm thời gian ngừng sử dụng bồn chứa và sớm khôi phục hoạt động sau khi hoàn tất các điều kiện kiểm tra, nghiệm thu cần thiết.

Về hiệu quả làm sạch, giải pháp sử dụng hệ thống súc rửa áp lực cao kết hợp đầu phun quay đa hướng, hỗ trợ làm sạch bề mặt bên trong bồn chứa, xử lý cặn bẩn, bùn đáy và các tạp chất tích tụ trong quá trình sử dụng. Hiệu quả súc rửa được kiểm tra, đánh giá theo điều kiện thực tế và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, góp phần đáp ứng nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng bồn bể của khách hàng.

Góp phần bảo đảm chất lượng nhiên liệu và bảo vệ môi trường

Không chỉ hướng đến nâng cao an toàn lao động và hiệu quả thi công, hoạt động súc rửa bồn bể còn có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chất lượng xăng dầu trong suốt quá trình lưu chứa và phân phối. Các cặn lắng, nước và tạp chất tồn đọng trong bồn có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm bẩn nhiên liệu, ảnh hưởng đến quá trình bảo quản, xuất bán cũng như hoạt động của hệ thống thiết bị. Vì vậy, việc súc rửa, kiểm tra và bảo dưỡng bồn bể phù hợp không chỉ góp phần duy trì điều kiện lưu chứa, hạn chế nguy cơ lẫn tạp chất vào xăng dầu mà còn hỗ trợ bảo vệ hệ thống bơm, đường ống và các thiết bị liên quan. Đây là một trong những yếu tố giúp gìn giữ chất lượng nhiên liệu từ khâu lưu chứa đến phân phối cho khách hàng.

Song song với việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật, PVOIL Trans hướng đến xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ đồng bộ, từ khảo sát, xây dựng phương án kỹ thuật, tổ chức súc rửa đến thu gom chất thải, kiểm tra và nghiệm thu. Các công đoạn được định hướng thực hiện trên cơ sở tuân thủ yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế những tác động không mong muốn trong quá trình thi công.

Việc triển khai giải pháp súc rửa bồn bể bằng xe chuyên dụng thể hiện định hướng của PVOIL Trans trong phát triển dịch vụ kỹ thuật xăng dầu theo hướng hiện đại, lấy an toàn lao động làm nền tảng. Qua đó, đơn vị không chỉ hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ mà còn góp phần bảo vệ người lao động, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì điều kiện lưu chứa nhiên liệu an toàn, chất lượng.