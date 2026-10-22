PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Sau một tuần triển khai, chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng thường xuyên sử dụng xăng dầu trong sinh hoạt, vận chuyển và sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong những tháng cuối năm.

P.V