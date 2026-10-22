PVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, sẽ kéo dài chương trình giảm 350 đồng/lít xăng dầu so với mức giá do cơ quan quản lý Nhà nước công bố đến ngày 29/10, thay vì kết thúc vào ngày 22/10 như kế hoạch trước đó.

14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít so với mức giá công bố (Ảnh: Hồng Hạnh).

Chương trình áp dụng đối với các mặt hàng xăng E5 RON92-II, E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và DO 0,001S-V tại khoảng 1.100 cửa hàng thuộc hệ thống PVOIL trên toàn quốc.

Sau một tuần triển khai, PVOIL cho biết, chương trình nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Việc tiếp tục giảm giá nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân, doanh nghiệp, nhất là trong hoạt động vận tải, sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa những tháng cuối năm.

PVOIL hiện là thương nhân đầu mối xăng dầu lớn thứ hai tại Việt Nam, với sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân khoảng 5,8 triệu m3/năm, chiếm 23% thị phần.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL tăng mạnh so với cùng kỳ, doanh thu hợp nhất vượt kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh dầu thô, sản xuất, pha chế xăng dầu và dầu mỡ nhờn tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Cùng kỳ, PVOIL phát triển thêm 133 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số lên 1.082 cửa hàng, tạo nền tảng mở rộng thị phần và gia tăng sản lượng bán lẻ.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), có 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố.

Trong đó, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.