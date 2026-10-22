PVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10

Khách hàng đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu PVOIL. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng dầu từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10.

Chương trình nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp áp dụng với tất cả các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V tại 1.100 cửa hàng trực thuộc PVOIL trên toàn quốc.

PVOIL tiếp tục giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10. Ảnh minh hoạ: PVOIL

Sau một tuần triển khai, chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng thường xuyên sử dụng xăng dầu trong sinh hoạt, vận chuyển và sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong những tháng cuối năm.

Tại Việt Nam, PVOIL là thương nhân đầu mối lớn thứ 2 trên thị trường xăng dầu với sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân khoảng 5,8 triệu m3/năm, chiếm 23% thị phần.

PVOIL cho biết, trong 9 tháng năm 2026, sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ, doanh thu hợp nhất của PVOIL vượt kế hoạch năm. Các hoạt động trong lĩnh vực dầu thô và sản xuất, pha chế xăng dầu, dầu mỡ nhờn tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung. Toàn hệ thống phát triển thêm 133 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số lên 1.082 cửa hàng, tạo nền tảng gia tăng sản lượng bán lẻ và mở rộng thị phần.