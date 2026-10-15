PVOIL giảm thêm 350 đồng/lít xăng, dầu so với giá điều hành

Như vậy, bên cạnh mức giá xăng, dầu theo kỳ điều hành do Bộ Công Thương công bố, PVOIL tiếp tục giảm thêm 350 đồng/lít.

Hoạt động trên nằm trong chương trình "PVOIL chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình". Chương trình kéo dài đến 15 giờ ngày 22-10, thể hiện sự chủ động, kịp thời của PVOIL trong việc đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

PVOIL giảm thêm 350 đồng/lít xăng, dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc tới 15 giờ ngày 22-10.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng là những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc PVOIL giảm giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân và chi phí vận hành của doanh nghiệp. Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng, dầu trực thuộc trong thời gian khuyến mại, thấp hơn so với giá điều hành của Bộ Công Thương, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trên nhiều địa bàn, từ người sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu nhiên liệu thường xuyên.

Chương trình áp dụng cho cả xăng và dầu, phục vụ nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất, kinh doanh. Đối với những người mưu sinh bằng phương tiện vận tải, các hộ kinh doanh giao nhận hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu, khoản tiết kiệm được cộng dồn qua mỗi lần mua hàng, góp phần giảm chi phí duy trì hoạt động.

Như vậy, trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, đã có hai "ông lớn" trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu công bố giảm thêm giá bán, bên cạnh mức điều chỉnh theo kỳ điều hành của cơ quan quản lý, gồm: PVOIL (với mức giảm thêm 350 đồng/lít; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (áp dụng mức giá bán thấp hơn 300 đồng/lít đối với xăng, dầu và dầu mazut (FO). Động thái này góp phần giảm thêm giá nhiên liệu, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiết giảm chi phí đi lại, vận tải và sản xuất, kinh doanh.

Tại Dự thảo Nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu đang lấy ý kiến để hoàn thiện, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối tự quyết giá bán, kê khai, kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát.

Thời điểm áp dụng giá mới phải được doanh nghiệp đầu mối công khai trước tối thiểu 30 phút, ghi rõ giờ, phút hiệu lực nhằm tránh việc tăng giá sớm hoặc trì hoãn giảm.

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể: Xăng E5RON92 tối đa 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít); xăng E10RON95 tối đa 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít); dầu diesel tối đa 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít); dầu mazut tối đa 22.135 đồng/kg (tăng 1.043 đồng/kg).