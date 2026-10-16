PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

PV Oil giảm giá xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

Theo Chương trình, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) sẽ giảm thêm 350 đồng/lít so với giá Bộ Công Thương công bố trong kỳ điều hành ngày 15/10. Mức giảm sẽ được áp dụng tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc, góp phần giảm chi phí đi lại của người dân và chi phí nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các cá nhân, hộ kinh doanh và đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng nhiên liệu thường xuyên, việc giảm giá có thể giúp tiết kiệm một phần chi phí vận hành.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã chủ động áp dụng mức giá bán thấp hơn 300 đồng/lít đối với xăng, dầu và dầu mazut (FO) so với mức giá do Bộ Công Thương công bố.

Việc các doanh nghiệp xăng dầu chủ động triển khai các giải pháp giảm giá bán góp phần chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đóng góp vào mục tiêu ổn định thị trường trong nước.