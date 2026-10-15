PVOIL gắn công tác xây dựng Đảng với mục tiêu tăng trưởng, tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026

Ngày 13/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị lần thứ tám (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hai hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất các giải pháp trọng tâm trong quý IV và định hướng phát triển thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Thu Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường Sài Gòn phát biểu tại Hội nghị

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác Đảng

Hội nghị lần thứ tám (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ PVOIL có sự tham dự của đồng chí Hoàng Thị Thu Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường Sài Gòn; đồng chí Vương Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, đại diện Tổ Giám sát số 4 của Đảng ủy phường Sài Gòn.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Trình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Linh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; đại diện các đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra, các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy và lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Mạnh Sơn biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thích ứng với mô hình tổ chức Đảng mới, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trước những biến động của thị trường. Đồng chí đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện các mục tiêu năm 2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy PVOIL tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số trong công tác Đảng. Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty cũng đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và triển khai những quy định mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty; phổ biến một số văn bản của Đảng ủy cấp trên.

Bà Nguyễn Linh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo công tác Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Sài Gòn, đồng chí Hoàng Thị Thu Liên chúc mừng kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Kết quả này sẽ góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP. Hồ Chí Minh và cả nước. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm, bao gồm: thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình tổ chức đảng theo quy định, hướng dẫn của Đảng; thực hiện công tác phát triển đảng viên theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Đảng ủy Phường Sài Gòn.

Giữ đà tăng trưởng, tạo động lực từ tái cấu trúc và chuyển đổi số

Chiều cùng ngày, Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Sơn và Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm. Tham dự có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty và Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị trong toàn hệ thống.

Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ, doanh thu hợp nhất của PVOIL vượt kế hoạch năm. Các hoạt động trong lĩnh vực dầu thô và sản xuất, pha chế xăng dầu, dầu mỡ nhờn tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung. Toàn hệ thống phát triển thêm 133 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số lên 1.082 cửa hàng, tạo nền tảng gia tăng sản lượng bán lẻ và mở rộng thị phần.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình ghi nhận kết quả tích cực với những kỷ lục về doanh thu và triển vọng lập kỷ lục sản lượng cả năm. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và nguy cơ giá dầu giảm đòi hỏi toàn hệ thống tập trung điều hành để giữ vững kết quả đã đạt được.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác điều hành nguồn hàng, hoạt động sản xuất, pha chế, vận hành an toàn, chuyển đổi mô hình tổ chức và triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Sơn yêu cầu triển khai thống nhất chiến lược phát triển từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên; thúc đẩy chuyển đổi số gắn với hiệu quả quản trị, kinh doanh; tái cấu trúc trên ba phương diện tổ chức, vốn và hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cần phát huy lợi thế hệ sinh thái PVOIL, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh M&A, mở rộng mạng lưới bán lẻ và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Trong những tháng cuối năm, PVOIL tập trung vào việc bảo đảm nguồn hàng, tối ưu tồn kho, kiểm soát chi phí; chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027 theo các kịch bản về giá dầu, thị trường và nguồn lực.

Cũng tại Hội nghị, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cán bộ, người lao động PVOIL tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; lãnh đạo Tổng công ty trao quà chúc mừng lãnh đạo các Đơn vị, ghi nhận và trân trọng những đóng góp trong công tác quản lý, điều hành, chăm lo đời sống người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của PVOIL.