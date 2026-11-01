PVOIL Cup 2026 - kỷ lục mới của phong trào ô tô thể thao Việt Nam

Giải đấu kỷ niệm 19 năm ra đời có quy mô với 24 đường thi, phân bố trên khoảng 250 héc ta địa hình rừng núi tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sự mở rộng về quy mô và độ khó đã mang đến những thử thách khắc nghiệt, đồng thời tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động, kịch tính suốt ba ngày liên tiếp.

Với chất lượng và tinh thần thể thao đỉnh cao, PVOIL VOC 2026 không chỉ là một giải đua, mà là một kỷ lục mới của phong trào ô tô thể thao Việt Nam - khẳng định vị thế của mùa giải lớn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Ngô Việt Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, giữ vai trò Trưởng Ban Điều hành Giải cho biết: "Trải qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và đầy cảm xúc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Giải đua ô tô địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia - PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khép lại và thành công tốt đẹp.

PVOIL VOC 2026 khép lại đã khẳng định sự trưởng thành vững chắc của phong trào thể thao ô tô địa hình Việt Nam với sự đồng hành của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam (VMF)."

Tại PVOIL VOC 2026, hơn 1.000 bài thi đấu của các đội trong suốt ba ngày đã kết thúc với kỷ lục mới của Giải và những gương mặt vô địch mới.

Tay đua Nguyễn Đình Hiếu của đội TTC DOBINSONS WOLVER trở thành Vận động viên đầu tiên 4 lần liên tiếp vô địch Giải đấu. Điều đặc biệt, ở giải lần này anh thi đấu cùng với anh trai của mình, Nguyễn Đình Trung.

Đây là hai anh em ruột đầu tiên cùng nhau vô địch trong 19 năm lịch sử của giải có tên gọi Vô-lăng Vàng, Giải thi đấu kỹ năng Địa hình Vietnam Offroad Cup và nay là Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026.

Ở Hạng Nâng cao và SUV Cơ bản, Giải đã tìm ra hai đội lần đầu tiên vô địch. Hạng Nâng cao là đội NINH VIỆT - TPHCM với các vận động viên Ninh Quang Việt và Đặng Văn Thế. Hạng SUV Cơ bản là đội TORO TEAM - TÔM GIỐNG với các vận động viên Võ Duy Mỹ và Nguyễn Trọng Huy.

Ở Hạng Chuyên nghiệp, đội 134 - NÔNG DÂN SÀI THÀNH lên ngôi vô địch lần thứ hai, với các vận động viên Trần Đinh Vũ Huy và Nguyễn Thế Sinh.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam - Việt Nam Offroad Cup (VOC) là giải đua xe địa hình lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam do Công ty OTV Media và Cộng đồng OTOFUN tổ chức từ năm 2008. Từ năm 2010, VOC đã được Tổng cục TDTT chính thức công nhận là một bộ môn thi đấu thể thao phong trào trong hệ thống các giải đấu trong nước. PVOIL đồng hành cùng giải đua VOC từ năm 2016. Từ năm 2019, PVOIL trở thành nhà tài trợ tên giải.