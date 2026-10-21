PVNDB tri ân nữ cán bộ, nhân viên nhân dịp 20/10

Đoàn Thanh niên PVNDB mang đến chương trình những tiết mục văn nghệ ý nghĩa.

Các tiết mục ca nhạc góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, gửi gắm tình cảm và những lời chúc tốt đẹp đến nữ cán bộ, nhân viên PVNDB.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với các tiết mục văn nghệ, những vần thơ và lời chúc ý nghĩa do Đoàn Thanh niên, Công đoàn Chi nhánh chuẩn bị. Hoạt động mini game cùng những phần quà dành tặng chị em đã mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu vui vẻ, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tập thể PVNDB dành cho nữ cán bộ, nhân viên.

Ông Nguyễn Duyên Cường, Giám đốc PVNDB, đại diện ban lãnh đạo Chi nhánh tặng hoa tri ân nữ cán bộ, nhân viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bà Bích Hồng, Trưởng Ban Nữ công, đại diện nữ cán bộ, nhân viên PVNDB phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Bích Hồng, Trưởng Ban Nữ công, đại diện nữ cán bộ, nhân viên PVNDB, gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể và đồng nghiệp nam đã luôn quan tâm, sẻ chia, tạo điều kiện để chị em yên tâm công tác, phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển chung của Chi nhánh. Bà khẳng định, tập thể nữ cán bộ, nhân viên PVNDB sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc PVNDB Nguyễn Duyên Cường gửi lời chúc toàn thể nữ cán bộ, nhân viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ tinh thần tích cực và phát huy năng lực trong công việc cũng như cuộc sống.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Duyên Cường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc PVNDB, gửi lời chúc toàn thể nữ cán bộ, nhân viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ tinh thần tích cực và phát huy năng lực trong công việc cũng như cuộc sống. Ông bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và hiệu quả.

Đề cập đến định hướng phát triển của Chi nhánh, ông Nguyễn Duyên Cường nhấn mạnh, mọi mục tiêu chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua hành động cụ thể và sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Trong thời gian tới, PVNDB cần tiếp tục củng cố nội lực, nâng cao năng lực quản lý, quản trị theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết để thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế, chuẩn bị tốt công tác bao tiêu và sau bao tiêu, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới phát triển bền vững.

Giám đốc PVNDB Nguyễn Duyên Cường tặng quà cho nữ cán bộ, nhân viên Chi nhánh nhân dịp 20/10

Phó Giám đốc PVNDB Hoàng Ngọc Xuân trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các nữ cán bộ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình