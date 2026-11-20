Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM; ông Nguyễn Tân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR; ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVMR;cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của Tổng công ty.

Lãnh đạo PETROVIETNAM và PVMR trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Anh Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Anh chúc mừng PVMR đã kiện toàn công tác nhân sự. Ông khẳng định, việc tăng cường các cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn và bề dày kinh nghiệm thực tiễn vào bộ máy điều hành là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh Tổng công ty đứng trước những đòi hỏi mới về phát triển.

Lãnh đạo PETROVIETNAM đề nghị PVMR tiếp tục phát triển thế mạnh trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí, đồng thời mở rộng dịch vụ kỹ thuật sang các ngành công nghiệp và năng lượng. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu PVMR phải tập trung đầu tư năng lực, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Phạm Tuấn Anh chúc mừng PVMR kiện toàn nhân sự, đặc biệt là việc bổ sung cán bộ trẻ có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn vào bộ máy điều hành.

Đánh giá về nhân sự được bổ nhiệm, ông Phạm Tuấn Anh cho biết, ông Nguyễn Anh Sơn được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, trong đó có những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của PVMR. Đặc biệt, quá trình tham gia triển khai một dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm quốc gia thời gian gần đây đã giúp ông Sơn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức, quản lý và điều hành công việc.

Lãnh đạo PETROVIETNAM kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Anh Sơn sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy, cùng tập thể lãnh đạo PVMR đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Tuấn Anh cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ của Tập đoàn. Theo đó, năng lực cán bộ không chỉ được nhìn nhận qua quá trình đào tạo, bằng cấp hay chức vụ, mà quan trọng hơn là kết quả công việc, những đóng góp thực chất và hiệu quả mang lại cho đơn vị. Vì vậy, PVMR cần tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ được rèn luyện, thể hiện năng lực và đóng góp vào hoạt động chung.

Ông Phạm Tuấn Anh khẳng định, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tổng công ty phát triển các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghiệp - năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị trí trong chuỗi dịch vụ của Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo PVMR, ông Nguyễn Tân Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo PETROVIETNAM đối với công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo Tổng công ty. Ông cho rằng, việc bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành, tạo thêm động lực để PVMR vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tân Vinh khẳng định Đảng ủy, HĐQT và Ban lãnh đạo PVMR sẽ phối hợp, đồng hành, tạo điều kiện để Ban điều hành và cá nhân ông Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tân Vinh bày tỏ kỳ vọng ông Nguyễn Anh Sơn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trên cương vị mới; đồng thời khẳng định Đảng ủy, HĐQT và Ban lãnh đạo PVMR sẽ phối hợp, đồng hành, tạo điều kiện để Ban điều hành và cá nhân ông Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đề nghị các ban, đơn vị và toàn thể người lao động tiếp tục đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhân sự mới trong quá trình thực hiện công việc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Sơn bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo PETROVIETNAM và tập thể lãnh đạo PVMR, đồng thời xác định đây không chỉ là sự ghi nhận quá trình công tác mà còn là kỳ vọng về những đóng góp thiết thực trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và cùng Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tập đoàn và PVMR.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Anh Sơn cho biết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tìm hiểu sâu tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của Tổng công ty; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và cùng Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tập đoàn và PVMR.

“Tôi hiểu rằng, việc bổ nhiệm hôm nay mới là điểm khởi đầu. Kết quả công việc trong thời gian tới mới là thước đo thực chất cho trách nhiệm và sự tin tưởng mà lãnh đạo Tập đoàn, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã dành cho tôi”, ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa quyết tâm bằng tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động, tận tâm và những kết quả thiết thực trong thực tiễn công tác.