PVMR kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy vai trò của nhân sự trẻ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tân Vinh, Chủ tịch HĐQT PVMR và ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVMR đã trao các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ tại các ban chuyên môn, văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo đó, bà Mai Thị Lan Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán; ông Lương Xuân Hoàng được bổ nhiệm lại giữ chức Trưởng Ban Tổng hợp; ông Đinh Quang Dũng được bổ nhiệm lại giữ chức Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ; ông Lê Hoàng được bổ nhiệm lại giữ chức Trưởng Ban Thanh, kiểm tra tàu - cảng.

Ông Lương Xuân Hoàng, Trưởng Ban Tổng hợp PVMR công bố các quyết định bổ nhiệm.

Ở cấp phó ban, ông Đỗ Trí Thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thương mại; ông Trần Thanh Hải được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh, kiểm tra tàu - cảng, phụ trách Phòng Thanh, kiểm tra tàu quốc tế; ông Đoàn Ngọc Nam được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh, kiểm tra tàu - cảng, phụ trách Phòng Thanh, kiểm tra tàu nội địa; ông Trần Hữu Trung được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Ông Nguyễn Tân Vinh và ông Đỗ Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm các vị trí.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Lộc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thương mại, phụ trách Phòng Quản lý dự án; bà Vũ Thị Thu Hiền được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Trưởng Ban Thương mại, phụ trách Phòng Phát triển kinh doanh; bà Bạch Thị Ngọc Bích được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổng hợp, kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Tổng công ty; bà Ngô Bích Ngọc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Đối với các đơn vị trực thuộc, ông Đỗ Huy Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ.

Ông Nguyễn Tân Vinh và ông Đỗ Mạnh Hùng trao các quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và điều động, ông Nguyễn Tân Vinh, Chủ tịch HĐQT PVMR ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cán bộ trong việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và thực hiện các mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Tân Vinh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc; nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, đơn vị, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả. Đối với cán bộ được bổ nhiệm lại, cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực phụ trách.

Ông Nguyễn Tân Vinh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc.

Chủ tịch HĐQT PVMR cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Trong bối cảnh Tổng công ty đứng trước yêu cầu đổi mới và mở rộng hoạt động, mỗi cán bộ quản lý cần chủ động tìm kiếm cơ hội, phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Quang Dũng, Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ PVMR khẳng định, việc được bổ nhiệm lại không chỉ là sự ghi nhận mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức.

Ông Đinh Quang Dũng chia sẻ: “Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi càng ý thức rằng điều quan trọng không phải mình giữ vị trí gì, mà là khi rời vị trí, mình đã đóng góp được gì cho tổ chức”.

Ông Dũng cam kết tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đội ngũ kế cận, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty.

Đại diện cán bộ được giao nhiệm vụ mới, ông Đỗ Trí Thức, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thương mại PVMR trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng công ty. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thương mại phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chủ động mở rộng thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PVMR.

Ông Đỗ Trí Thức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, đơn vị và đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Trí Thức bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và đồng nghiệp.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ thể hiện sự chủ động của PVMR trong công tác tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực quản lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới. Trên cương vị mới, các cán bộ được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của Tổng công ty.