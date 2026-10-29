Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings - mã Ck: PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PVI ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.748,9 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 262 tỷ đồng. Với con số này, PVI hoàn thành 140,7% kế hoạch năm đề ra (1243 tỷ đồng).

PVI vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2026, “rót” gần 20.000 tỷ đồng vào nhiều kênh đầu tư. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm gốc của PVI đạt 12.911,4 tỷ đồng, tăng 10,2%, tương ứng tăng gần 1.200 tỷ đồng. Nhờ đó, Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, với 17,4% thị phần.

Bên cạnh đó, phí nhận tái bảo hiểm đạt 10.165,7 tỷ đồng, tăng 18,1%, tương ứng tăng hơn 1.560 tỷ đồng, cho thấy hoạt động nhận tái bảo hiểm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu.

Dù vậy, phí nhượng tái bảo hiểm tăng 10,9%, lên 16.303,3 tỷ đồng, phản ánh quy mô phí bảo hiểm chuyển giao cho các nhà tái bảo hiểm tiếp tục mở rộng.

Song hành với kết quả kinh doanh, Bảo hiểm PVI đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ, cải tiến quy trình khai thác, bồi thường. Ở chiều chi bồi thường, trong 9 tháng 2026, PVI chi bồi thường bảo hiểm và các khoản liên quan đạt 8.663,2 tỷ đồng, tăng mạnh 80,1%, tương ứng tăng hơn 3.850 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng tới 126%, đạt 6.452,1 tỷ đồng, qua đó, bù đắp phần lớn mức tăng chi bồi thường. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm đạt 1.577,6 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Về hoạt động tài chính, lợi nhuận PVI đạt 793,2 tỷ đồng, tăng 10,7%, tương ứng tăng 76,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung.

Danh mục đầu tư của PVI rất đa dạng gồm: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, góp vốn vào công ty khác..., trong đó, tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 15.700 tỷ đồng, tăng 33,2% so với đầu năm, chiếm khoảng 79% danh mục đầu tư. Lãi suất tiền gửi bằng VND dao động từ 4,5 - 9,7%/năm. Trong khi đó, đầu tư trái phiếu giảm đáng kể 35% còn khoảng 2.000 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, PVI ghi nhận đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 16.544,7 tỷ đồng, tăng 23,8% so với đầu năm; đầu tư dài hạn đạt 3.312,6 tỷ đồng, giảm 1,1%.

Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn đạt 13.713 tỷ đồng, tăng 25,9%. Trong đó, PVI gửi 2.317,7 tỷ đồng tại VPBank; 2.167,7 tỷ đồng tại TPBank; 1.813,1 tỷ đồng tại OCB và gấp 6,5 lần đầu năm; 1.581,6 tỷ đồng tại HDBank; 1.019,1 tỷ đồng tại SeABank và 865,9 tỷ đồng tại MSB.

Ở danh mục dài hạn, tiền gửi ngân hàng tăng 124%, lên 1.960 tỷ đồng, gồm 529,3 tỷ đồng tại LPBank; 217,3 tỷ đồng tại SeABank; 216,3 tỷ đồng tại MSB và 207,5 tỷ đồng tại SHB.

Trái ngược với tiền gửi, trái phiếu ngắn hạn giảm từ 709,8 tỷ đồng xuống 272,3 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu LPBank (264,2 tỷ đồng). Khoản trái phiếu 498,3 tỷ đồng của Thành Thành Công - Biên Hòa không còn ghi nhận cuối kỳ.

Trái phiếu dài hạn cũng giảm 45,6%, còn 1.340 tỷ đồng, gồm LPBank (279 tỷ đồng), Becamex (gấp gần 4 lần lên 262,1 tỷ đồng), HDBank (174,2 tỷ đồng) và các khoản khác (624,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, PVI ghi nhận danh mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc 2.513,3 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư cổ phiếu đạt 2.018,6 tỷ đồng, chủ yếu tại KBC (1.224,9 tỷ đồng) và SHB (733,8 tỷ đồng). PVI còn phát sinh khoản đầu tư 434,8 tỷ đồng vào trái phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản BCONS PS...

Với kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng, PVI Holdings bước vào quý cuối năm với nền tảng thuận lợi và dự kiến chinh phục những mục tiêu cao hơn. Trong những tháng cuối năm, các đơn vị tập trung rà soát kết quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng trong năm 2026./.