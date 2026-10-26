PVI tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng dù quý 3 giảm tốc

Ảnh minh họa: PVI

BCTC hợp nhất quý 3/2026 tại CTCP PVI (PVI Holdings, mã: PVI) ghi nhận doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn, ở mức 20,1% YoY, lên gần 2.336 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 13,2%, còn hơn 415 tỷ đồng.

Qua đó, biên lợi nhuận gộp của PVI thu hẹp từ khoảng 19,7% trong quý 3/2025 xuống còn 15,1% trong kỳ này.

Trong cơ cấu giá vốn, chi bồi thường bảo hiểm gốc tại doanh nghiệp đạt hơn 1.814 tỷ đồng, so với gần 1.212 tỷ đồng cùng kỳ. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm tăng từ hơn 438 tỷ đồng lên hơn 1.640 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng từ hơn 929 tỷ đồng lên hơn 2.522 tỷ đồng, góp phần bù đắp chi phí bồi thường.

Ở mảng tài chính, PVI ghi nhận doanh thu hơn 482 tỷ đồng, tăng 31,4% YoY. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay đóng góp hơn 282 tỷ đồng, tăng 38,2%; lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện đạt gần 128 tỷ đồng, so với gần 51 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lãi đầu tư trái phiếu và giấy tờ có giá khác giảm từ gần 100 tỷ đồng xuống hơn 59 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, ở mức 195 tỷ đồng. Cùng với khoản lỗ khác hơn 2 tỷ đồng, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 507 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PVI đạt gần 8.489 tỷ đồng, tăng 22,7% YoY. Giá vốn tăng 23,7%, lên 6.911 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp đạt gần 1.578 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt gần 1.297 tỷ đồng, tăng 23% YoY. Chi phí tài chính tăng 49,3%, lên hơn 503 tỷ đồng, khiến lãi thuần từ hoạt động này tăng 10,7%, đạt hơn 793 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 1.749 tỷ đồng, tăng 17,6% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.383 tỷ đồng, tăng 17,4% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVI đạt gần 51.077 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 16.545 tỷ đồng, tăng 23,9%; đầu tư tài chính dài hạn giảm nhẹ 1,1%, còn gần 3.313 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, giá trị ghi sổ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt tại doanh nghiệp đạt gần 15.673 tỷ đồng, tăng 33,2% so với đầu năm. Tiền gửi ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 13.713 tỷ đồng, còn tiền gửi dài hạn đạt gần 1.960 tỷ đồng.

Danh mục trái phiếu thuộc nhóm chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có tổng giá trị khoảng 2.047 tỷ đồng, giảm 40,1% so với đầu năm. Trong khi đó, giá gốc danh mục cổ phiếu thuộc chứng khoán kinh doanh tăng 33,4%, lên gần 2.019 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 27.343 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm chiếm hơn 18.765 tỷ đồng và dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm gần 5.697 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PVI sau 9 tháng đạt gần 41.760 tỷ đồng, tăng 16,1% so với đầu năm. Dự phòng phải trả ngắn hạn chiếm khoảng 76,5% tổng nợ phải trả, ở mức hơn 31.961 tỷ đồng, tăng 12,5%. Riêng dự phòng bồi thường bảo hiểm đạt gần 21.684 tỷ đồng, tăng 19,6%.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu PVI giảm 100 đồng, tương ứng 0,16% so với phiên trước, xuống 61.900 đồng/cp, khép lại hai phiên tăng liên tiếp. Thanh khoản giảm mạnh khi khối lượng giao dịch chỉ đạt 7.200 cổ phiếu, thấp hơn 74,2% so với mức 27.900 cổ phiếu của phiên 23/10.