PVI báo lãi 9 tháng dù chi phí bồi thường quý 3 tăng vọt

Trong quý 3/2026, PVI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm hơn 7,866 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, chủ yếu do gia tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc và doanh thu phí nhận tái bảo hiểm. Phí nhượng tái bảo hiểm gần 5,025 tỷ đồng, tăng 15%. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận hơn 2,751 tỷ đồng, tăng 13%.

Về mặt chi phí, chi bồi thường hơn 3,454 tỷ đồng, gấp 2.1 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi bồi thường nhận tái bảo hiểm tăng mạnh. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm ghi nhận hơn 2,522 tỷ đồng, gấp 2.7 lần. Tổng chi phí bồi thường bảo hiểm gần 922 tỷ đồng, tăng 34%. Bên cạnh đó, chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 1,293 tỷ đồng, tăng 11%, làm tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 2,336 tỷ đồng, tăng 20%. Qua đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận hơn 415 tỷ đồng, giảm 13%. Biên lãi gộp giảm từ 19.74% còn 15.10%.

Ở mảng tài chính, PVI ghi nhận doanh thu hơn 482 tỷ đồng, tăng 31,4% YoY. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay đóng góp hơn 282 tỷ đồng, tăng 38,2%; lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện đạt gần 128 tỷ đồng, so với gần 51 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lãi đầu tư trái phiếu và giấy tờ có giá khác giảm từ gần 100 tỷ đồng xuống hơn 59 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, ở mức 195 tỷ đồng. Cùng với khoản lỗ khác hơn 2 tỷ đồng, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 507 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PVI đạt gần 8,489 tỷ đồng, tăng 22,7% YoY. Giá vốn tăng 23,7%, lên 6,911 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp đạt gần 1,578 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt gần 1,297 tỷ đồng, tăng 23% YoY. Chi phí tài chính tăng 49,3%, lên hơn 503 tỷ đồng, khiến lãi thuần từ hoạt động này tăng 10,7%, đạt hơn 793 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 1,749 tỷ đồng, tăng 17,6% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,383 tỷ đồng, tăng 17,4% YoY.