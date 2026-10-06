PVFCCo - Phú Mỹ: Xây nền phát triển bền vững từ ESG

Từ tối ưu năng lượng đến xanh hóa chuỗi giá trị

Đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón hóa chất, chữ E - Environment (Môi trường) trước hết bắt đầu từ dây chuyền sản xuất. Đây là lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên, vì vậy bài toán môi trường không chỉ nằm ở xử lý chất thải mà bắt đầu từ cách sử dụng hiệu quả hơn từng đơn vị năng lượng và nguồn lực trong nhà máy.

Tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, tối ưu hệ thống nước làm mát giúp tiết kiệm khoảng 7 triệu kWh điện mỗi năm; hệ thống điều khiển tiên tiến APC tại Xưởng Ammonia góp phần giảm tiêu thụ năng lượng; chủ động dừng các máy nén khi không cần thiết có thể tiết giảm thêm khoảng 3,2 triệu kWh điện mỗi năm. Cùng với đó là các giải pháp tận dụng nhiệt thừa, lắp biến tần, cải tiến thiết bị và giảm tổn hao trên hệ thống điện, nhiệt.

Nếu nhìn riêng lẻ, đó chỉ là những con số kỹ thuật. Nhưng tích lũy qua hàng nghìn giờ vận hành, phía sau mỗi kWh điện tiết kiệm được là nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, chi phí được tiết giảm và phát thải được hạn chế.

Từ tiết kiệm năng lượng, câu chuyện môi trường đang chuyển sang quản trị carbon. Từ năm 2022, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã triển khai kiểm kê khí nhà kính. Ngày 22-7-2026, PVFCCo - Phú Mỹ được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 cho Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 trong phạm vi hoạt động sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm 3% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2022, tương đương khoảng 17.514 tấn CO2.

Hệ thống thu hồi CO2 từ khí thải cũng được đưa vào vận hành để phục vụ sản xuất và tạo sản phẩm CO2 thương mại, cho thấy bước chuyển từ kiểm soát phát thải sang thu hồi, tận dụng nguồn lực phát sinh trong sản xuất.

Cùng với hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hợp lý, PVFCCo - Phú Mỹ còn gia tăng sản lượng các sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, gel giữ nước và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Định hướng xanh còn được mở rộng sang lĩnh vực hóa chất với DEF Phú Mỹ Xanh - dung dịch xử lý khí thải dành cho động cơ diesel được đưa ra thị trường từ năm 2025.

Như vậy, chữ E ở Phú Mỹ đang được nối từ nhà máy ra đồng ruộng, từ thiết bị trên dây chuyền đến sản phẩm đưa ra thị trường.

Vun đắp giá trị sẻ chia

Nếu chữ E được thể hiện qua năng lượng, tài nguyên và phát thải, thì chữ S - Social (Xã hội) gắn với một giá trị đã hiện diện từ những ngày đầu của Phú Mỹ: sự sẻ chia.

Với đặc thù gắn chặt với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, trách nhiệm xã hội từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của PVFCCo - Phú Mỹ. Đến nay, tổng giá trị các chương trình trách nhiệm xã hội tổng công ty đã thực hiện đạt hơn 1.400 tỉ đồng. Phía sau con số ấy là hàng chục nghìn căn nhà Đại đoàn kết, hàng trăm công trình trường học, phòng STEM, cơ sở y tế, cầu nông thôn, cứu trợ thiên tai và nhiều hỗ trợ dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có những chương trình mang đậm dấu ấn người lao động Phú Mỹ như “Ngàn tấm bánh, vạn nghĩa tình”, khi những chiếc bánh chưng được chính cán bộ, công nhân viên, người lao động cùng tự tay thực hiện; hàng trăm nghìn phần quà “Vui Tết cùng Phú Mỹ” để gửi tới những gia đình khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua thời gian, “sẻ chia” không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội mà trở thành giá trị được nhiều thế hệ người Phú Mỹ gìn giữ.

Chương trình “Ngàn tấm bánh, vạn nghĩa tình” mang đậm dấu ấn người lao động PVFCCo - Phú Mỹ

Chữ S cũng hiện diện trong cách doanh nghiệp chăm lo cho người lao động thông qua đối thoại, chính sách tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, hỗ trợ những trường hợp khó khăn và xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết.

Với nông dân và khách hàng, sự đồng hành không dừng ở cung cấp sản phẩm mà còn thông qua hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý và các chương trình gắn với nông nghiệp, nông thôn. Tại những địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện, PVFCCo - Phú Mỹ cũng dành nguồn lực cho các chương trình an sinh phù hợp nhu cầu thực tế.

Bởi vậy, chữ S ở Phú Mỹ không chỉ được tính bằng nguồn lực dành cho an sinh xã hội mà còn nằm trong cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, nông dân, khách hàng và cộng đồng.

Quản trị để những cam kết đi đường dài

Nếu E và S thể hiện cách doanh nghiệp lựa chọn để phát triển thì G - Governance (Quản trị) là nền tảng để những lựa chọn ấy được duy trì trong dài hạn.

Ở PVFCCo - Phú Mỹ, quản trị đang được mở rộng từ yêu cầu tuân thủ sang minh bạch thông tin, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, đạo đức kinh doanh và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động doanh nghiệp.

PVFCCo - Phú Mỹ đã công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập năm 2025, đồng thời xác lập định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị qua đó từng bước được đưa vào chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư và vận hành.

Là doanh nghiệp niêm yết, PVFCCo - Phú Mỹ duy trì công bố thông tin theo quy định, đồng thời tăng cường thông tin về phát triển bền vững. Song hành với đó, ERP, hệ thống dữ liệu tập trung, số hóa quy trình và từng bước ứng dụng AI đang góp phần nâng cao khả năng phân tích, kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định.

Một mục tiêu giảm phát thải chỉ thực chất khi có dữ liệu để đo; trách nhiệm xã hội chỉ bền vững khi đi cùng nguồn lực và cơ chế thực hiện; một chiến lược dài hạn chỉ có thể đi đến cùng khi doanh nghiệp đủ năng lực quản trị rủi ro và thích ứng với thay đổi. Đó là vai trò của chữ G trong việc đưa những cam kết ESG đi đường dài.

ESG với PVFCCo - Phú Mỹ không phải là câu chuyện chạy theo một xu hướng hay bộ tiêu chuẩn mới. Nhiều giá trị đã được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động, đồng hành cùng nông dân, sẻ chia với cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều đang thay đổi là những thực hành ấy ngày càng được hệ thống hóa, đo lường và tích hợp vào chiến lược phát triển, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc trở thành doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026 vì thế là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những giá trị mà nhiều thế hệ cán bộ, người lao động PVFCCo - Phú Mỹ đã bền bỉ vun đắp.

ESG với PVFCCo - Phú Mỹ là những giá trị được hình thành trong sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động, đồng hành cùng nông dân, sẻ chia với cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Những thực hành ấy ngày càng được hệ thống hóa, đo lường và tích hợp vào chiến lược phát triển, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.