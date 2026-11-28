PVFCCo – Phú Mỹ đang thúc đẩy các dự án sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên trong sản xuất

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với ngành phân bón. Đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất và từng bước chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn không chỉ góp phần giảm tác động môi trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tại hội thảo “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới” diễn ra ngày 26-11, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và Hiệp hội Xi măng Việt Nam tổ chức, ông Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết PVFCCo – Phú Mỹ đang thúc đẩy các dự án sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên trong sản xuất phân bón. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới sản xuất bền vững.

Theo ông Phùng Hà, phân bón đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo nên 40-60% mức tăng trưởng sản lượng trồng trọt và bảo đảm an ninh lương thực. Tuy nhiên, ngành phân bón cũng thuộc nhóm công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, phát thải khí nhà kính đáng kể trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm.

Tại Việt Nam, nhu cầu phân bón phục vụ trồng trọt mỗi năm khoảng 10-11 triệu tấn phân vô cơ và 3-5 triệu tấn phân hữu cơ. Đến năm 2025, cả nước có hơn 800 cơ sở sản xuất phân bón, tổng công suất thiết kế khoảng 29,3 triệu tấn/năm. Các nhà máy trong nước cung ứng khoảng 6-7,5 triệu tấn, với những dòng sản phẩm chủ lực như urê, DAP, NPK và phân lân.

Quy mô sản xuất đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Doanh nghiệp cần cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, thay đổi nguyên liệu đầu vào, phát triển sản phẩm có hiệu quả sử dụng cao và kiểm soát phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Trong các giải pháp chuyển đổi xanh, năng lượng sạch được xem là một trong những trụ cột quan trọng. Việc sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh khối và nghiên cứu các nguồn nguyên liệu mới có thể giúp doanh nghiệp giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời tạo nền tảng phát triển các dòng sản phẩm như amoniac xanh, urê xanh.

Thực tế, PVFCCo – Phú Mỹ đang thúc đẩy các dự án sử dụng nhiên liệu sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên trong sản xuất. Cùng với đó, một số doanh nghiệp phân bón thuộc Petrovietnam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng phát triển điện mặt trời áp mái nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Với đặc thù dây chuyền công nghệ phức tạp, yêu cầu vận hành liên tục và nguồn năng lượng ổn định, quá trình chuyển đổi cần được triển khai theo lộ trình phù hợp. Việc thay thế nhiên liệu hóa thạch phải được tính toán trên cơ sở khả năng tích hợp công nghệ, hiệu quả kinh tế và yêu cầu an toàn của từng nhà máy. Vì vậy, sử dụng sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên là hướng tiếp cận từng bước, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Hướng đến sản xuất bền vững

Bên cạnh sinh khối và điện mặt trời, hydro xanh, amoniac xanh cũng được xem là những hướng đi dài hạn của ngành phân bón. Amoniac xanh được sản xuất từ hydro tạo ra bằng quá trình điện phân nước sử dụng điện tái tạo, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong quy trình sản xuất truyền thống. Theo ông Phùng Hà, những công nghệ này đang được nghiên cứu, thử nghiệm và có tiềm năng mở rộng trong tương lai.

Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công nghệ, nâng cấp thiết bị, tăng cường tự động hóa và chuyển đổi số; thu hồi CO₂, nhiệt thừa; kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải. Việc phát triển phân bón hữu cơ, vi sinh, phân bón chậm tan và phân bón có kiểm soát cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, hạn chế thất thoát và giảm phát thải trong nông nghiệp.

Kinh tế tuần hoàn là hướng đi cần được chú trọng, thông qua tái sử dụng nước thải sau xử lý, thu hồi tro xỉ, bụi và quặng vụn làm nguyên liệu cho các công đoạn khác, qua đó tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải và chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, chuyển đổi xanh trong ngành phân bón vẫn đối mặt với nhiều thách thức, như chi phí đầu tư lớn, khả năng tiếp cận tín dụng xanh và vốn ưu đãi còn hạn chế; một số công nghệ như hydro xanh, amoniac xanh và thu giữ, sử dụng, lưu trữ carbon (CCUS) chưa được thương mại hóa rộng rãi. Việc tích hợp các công nghệ mới vào dây chuyền hiện hữu cũng đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng và nguồn lực đáng kể.

Theo ông Phùng Hà, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sạch, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ và cơ chế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Với PVFCCo – Phú Mỹ, thúc đẩy sử dụng sinh khối thay thế một phần khí tự nhiên là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi năng lượng. Khi kết hợp với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ và kiểm soát phát thải, hướng đi này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm tác động môi trường và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế phát triển kinh tế carbon thấp.