PVFCCo - Phú Mỹ tăng trưởng từ thị trường quốc tế và sản phẩm mới

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đang chủ động mở rộng dư địa phát triển trên hai hướng song song: đưa sản phẩm Phú Mỹ vươn xa hơn trên thị trường quốc tế và đa dạng hóa danh mục từ phân bón truyền thống sang các sản phẩm chuyên dụng, phân bón xanh và hóa chất có giá trị gia tăng cao.

Đây không đơn thuần là mở rộng quy mô kinh doanh, mà là bước chuyển trong mô hình tăng trưởng của PVFCCo - Phú Mỹ: từ doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực là urê, từng bước hình thành doanh nghiệp phân bón - hóa chất với danh mục sản phẩm, thị trường và chuỗi giá trị ngày càng đa dạng.

Vươn mạnh ra thị trường thế giới

Hơn hai thập kỷ phát triển, thương hiệu Phú Mỹ đã gắn liền với nền nông nghiệp Việt Nam. Cùng với việc duy trì vị thế tại thị trường nội địa, PVFCCo - Phú Mỹ từng bước xây dựng thị trường xuất khẩu và đưa sản phẩm hiện diện tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.

Nếu trong giai đoạn đầu, xuất khẩu chủ yếu hỗ trợ cân đối cung - cầu, đặc biệt khi thị trường trong nước thấp vụ, thì những năm gần đây hoạt động này ngày càng được triển khai chủ động hơn, vừa tạo thêm đầu ra, đa dạng hóa khách hàng, vừa tận dụng những thời điểm thuận lợi của thị trường quốc tế.

Ấn Độ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của PVFCCo - Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ đã nhiều lần xuất khẩu với khối lượng lớn vào thị trường này, có chuyến lên tới hàng chục nghìn tấn, qua đó cho thấy năng lực tham gia các đợt mua hàng quốc tế quy mô lớn, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cả, logistics và tiến độ giao hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng urê xuất khẩu của PVFCCo - Phú Mỹ vượt 160.000 tấn. Định hướng của doanh nghiệp không chỉ là gia tăng sản lượng xuất khẩu, mà xây dựng cơ cấu thị trường đa dạng và linh hoạt hơn: vừa khai thác các thị trường phân bón lớn, vừa tiếp cận những thị trường và nhóm khách hàng công nghiệp có tiêu chuẩn kỹ thuật cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, không gian xuất khẩu đang được mở rộng từ phân bón truyền thống sang những sản phẩm chuyên dụng có giá trị gia tăng cao hơn. Tháng 4/2026, PVFCCo - Phú Mỹ thực hiện đơn hàng xuất khẩu 3.300 tấn urê kỹ thuật, phục vụ các nhà sản xuất dung dịch xử lý khí thải diesel trên thị trường quốc tế, với mức giá 900 USD/tấn FOB Phú Mỹ.

Mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và chuỗi giá trị

Cùng với mở rộng thị trường, PVFCCo - Phú Mỹ đang phát triển không gian tăng trưởng ngay trên nền tảng sản phẩm và công nghệ hiện hữu.

Từ Đạm Phú Mỹ, danh mục sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ đã được mở rộng sang NPK, DAP, Kali, SA, các dòng phân bón chuyên dụng, phân bón hữu cơ và sản phẩm sinh học.

Việc đưa Phú Mỹ Organic ra thị trường đánh dấu bước mở rộng sang nhóm sản phẩm phù hợp với xu thế nông nghiệp xanh và canh tác bền vững. Các sản phẩm hữu cơ không thay thế phân bón vô cơ mà bổ sung cho hệ sinh thái dinh dưỡng cây trồng, góp phần cải thiện đất, nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của từng loại cây trồng, vùng thổ nhưỡng và phương thức canh tác.

Cùng với các dòng phân bón vô cơ và sản phẩm sinh học, PVFCCo - Phú Mỹ đang từng bước hình thành hệ sản phẩm vô cơ - hữu cơ - sinh học, hướng tới cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện hơn cho đất và cây trồng. Theo cách tiếp cận đó, Phú Mỹ không chỉ cung cấp từng loại phân bón riêng lẻ mà đang từng bước hướng tới một hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp dinh dưỡng phù hợp hơn với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.

Không gian sản phẩm của PVFCCo - Phú Mỹ cũng đồng thời được mở rộng ra ngoài nông nghiệp thông qua urê kỹ thuật, DEF và các sản phẩm hóa chất.

Nếu urê truyền thống gắn với nông nghiệp thì urê kỹ thuật và DEF mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp, giao thông và kiểm soát phát thải. Đây là cách PVFCCo - Phú Mỹ kéo dài chuỗi giá trị từ năng lực hiện hữu để hình thành sản phẩm, khách hàng và thị trường mới.

DEF cũng nằm trong định hướng rộng hơn là gia tăng vai trò của lĩnh vực hóa chất. Từ nền tảng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm NH3, UFC85, CO2 và nhiều sản phẩm phục vụ công nghiệp. Việc mở rộng lĩnh vực này cho phép PVFCCo khai thác tốt hơn hạ tầng, công nghệ, nguồn nguyên liệu và kinh nghiệm vận hành đã tích lũy hơn hai thập kỷ, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc của cơ cấu sản phẩm vào mùa vụ nông nghiệp.

Trong dài hạn, phân bón tiếp tục là nền tảng, còn hóa chất được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa PVFCCo - Phú Mỹ từng bước chuyển từ doanh nghiệp sản xuất phân bón thành doanh nghiệp phân bón - hóa chất có chuỗi giá trị ngày càng sâu rộng.

Nhìn tổng thể, hai hướng mở rộng đang diễn ra song song và bổ trợ cho nhau: mở rộng không gian thị trường, từ nội địa ra quốc tế, từ thị trường truyền thống đến những phân khúc có tiêu chuẩn cao; và mở rộng không gian sản phẩm, từ urê truyền thống sang NPK, phân bón chuyên dụng, hữu cơ, sinh học, urê kỹ thuật, DEF và các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao hơn.

Danh mục sản phẩm rộng hơn giúp PVFCCo - Phú Mỹ tiếp cận thêm khách hàng và thị trường. Ngược lại, sự hiện diện ngày càng sâu trên thị trường quốc tế đặt ra yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, phát triển sản phẩm chuyên dụng và tham gia những phân khúc có giá trị cao hơn. Đó cũng là sự chuyển dịch từ tư duy “sản xuất những gì nhà máy đang có” sang “phát triển những sản phẩm thị trường cần trên nền tảng năng lực cốt lõi của doanh nghiệp”.

Sau hơn hai thập kỷ xây dựng thương hiệu Đạm Phú Mỹ, nền tảng sản xuất, năng lực công nghệ, hệ thống phân phối và kinh nghiệm thương mại quốc tế đang tạo điều kiện để PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị. Đạm Phú Mỹ vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng dư địa tăng trưởng ngày càng được mở thêm từ thị trường mới, sản phẩm mới và những mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi phân bón - hóa chất.