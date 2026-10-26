PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc kinh doanh phân bón và hóa chất

PVFCCo - Phú Mỹ vượt kế hoạch ở nhiều nhóm sản phẩm chủ lực. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu ước thực hiện, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 688.000 tấn, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng. NPK Phú Mỹ đạt gần 160.000 tấn, tương đương 115% kế hoạch, trong khi sản phẩm UFC85 đạt khoảng 9.200 tấn, bằng 126% kế hoạch.

Trong hoạt động kinh doanh, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ đạt sản lượng gần 647.000 tấn, hoàn thành 102% kế hoạch. Sản lượng Urê Phú Mỹ xuất khẩu ước đạt gần 163.000 tấn.

Đáng chú ý, sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ ước đạt hơn 177.000 tấn, vượt 21% kế hoạch 9 tháng và gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2026. Kết quả này gắn với việc đa dạng hóa công thức sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường tiếp thị, hỗ trợ kỹ thuật tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

Nhóm phân bón thương mại đạt sản lượng kinh doanh ước gần 393.000 tấn, vượt 80% kế hoạch 9 tháng và vượt kế hoạch cả năm. Trong lĩnh vực hóa chất, tổng sản lượng kinh doanh ước đạt hơn 99.000 tấn, vượt 4% kế hoạch; riêng nhóm hóa chất sản xuất đạt gần 83.000 tấn, vượt 14% kế hoạch.

Bên cạnh các sản phẩm chủ lực như Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục với DAP Phú Mỹ và các dòng phân bón hữu cơ. Trong đó, Hữu cơ Phú Mỹ được định hướng phát triển dài hạn, bổ sung cho nhóm phân bón vô cơ truyền thống, hướng tới cải thiện sức khỏe đất và chất lượng nông sản.

Ở lĩnh vực hóa chất, PVFCCo - Phú Mỹ phát triển thêm DEF Phú Mỹ Xanh, dung dịch xử lý khí thải dành cho động cơ diesel sử dụng công nghệ SCR, giúp giảm phát thải NOx ra môi trường.

Trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung duy trì vận hành sản xuất an toàn, ổn định; điều hành kinh doanh linh hoạt, kiểm soát chi phí, mở rộng thị trường và thúc đẩy các sản phẩm có giá trị gia tăng. Tổng công ty cũng tiếp tục phát triển các giải pháp phục vụ nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực.