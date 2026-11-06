PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 lên gấp hơn 2 lần

Trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí. Ảnh: PVFCCo - Phú Mỹ.

Theo thông tin vừa công bố, căn cứ Nghị quyết số 26 ngày 4/11/2026 của HĐQT, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, HOSE: DPM) điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế được nâng từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với kế hoạch ban đầu.

Đối với công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu được điều chỉnh từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng, dự kiến sử dụng hoàn toàn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Lợi nhuận quý 3 "đi lùi", lũy kế 9 tháng vẫn vượt kế hoạch

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, doanh thu thuần của PVFCCo – Phú Mỹ đạt 4.128 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh thu (toàn bộ là chiết khấu thương mại) tăng vọt lên 93,02 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần mức 17,79 tỷ đồng của cùng kỳ, cho thấy doanh nghiệp phải giảm giá, chiết khấu nhiều hơn để thúc đẩy tiêu thụ.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 17,8%, lên 3.546,82 tỷ đồng, nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần, chủ yếu do chi phí nguyên liệu, vật liệu (trong đó có khí tự nhiên, nguyên liệu chính sản xuất phân bón) tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận gộp quý 3/2026 của tổng công ty chỉ còn 581,14 tỷ đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 19,3% xuống còn khoảng 14,1%.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của PVFCCo - Phú Mỹ đạt 44,94 tỷ đồng, giảm 81,2% so với cùng kỳ.

Theo văn bản giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý 3 giảm chủ yếu do giá khí thiên nhiên - nguyên liệu chính để sản xuất phân bón tăng so với cùng kỳ, làm tăng giá thành sản phẩm. Dù sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán một số mặt hàng lại giảm, khiến doanh thu tăng chậm hơn giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 16.736,9 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.371,3 tỷ đồng, tăng 58,9%. Phần lớn lợi nhuận 9 tháng được tích lũy từ nửa đầu năm, khi quý 3 chỉ đóng góp khoảng 3,3%.

So với kế hoạch ban đầu, sau 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đã tương đương khoảng 95% mục tiêu tổng doanh thu cả năm, còn lợi nhuận sau thuế lũy kế gấp hơn 2 lần mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Đây là cơ sở để Hội đồng quản trị điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch như trên.

Trong những tháng cuối năm, PVFCCo - Phú Mỹ cho biết tiếp tục tập trung duy trì sản xuất an toàn, ổn định; nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã điều chỉnh.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của PVFCCo – Phú Mỹ đạt 18.382,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 81,5% với 14.980,89 tỷ đồng.

Đặc biệt, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.263,27 tỷ đồng, còn các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) đạt 9.171,49 tỷ đồng. Cộng hai khoản này, doanh nghiệp đang nắm giữ khoảng 10.434,76 tỷ đồng tiền và tiền gửi, tương đương gần 57% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuổi quý 3/2026 của doanh nghiệp là 6.868,7 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 6.524,5 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 3.648,7 tỷ đồng, giảm 12,4% so với đầu năm; doanh nghiệp không có vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 11.514 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 6.799,9 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu DPM trên thị trường chứng khoán từ đầu năm 2026 đến nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm. Mở cửa phiên sáng ngày 6/11, cổ phiếu DPM giao dịch ở mức 19.850 đồng/cổ phiếu, giảm gần 11% so với mức 22.250 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, dù doanh nghiệp đã chia cổ tức tiền mặt 15% trong tháng 8/2026.

Trước đó, cổ phiếu này từng lập đỉnh lịch sử 34.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 12/3/2026. Tính đến nay, thị giá đã giảm hơn 42% so với đỉnh. Trong phiên 2/11/2026, giá có lúc giảm còn 19.050 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.