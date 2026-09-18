PVFCCO - Phú Mỹ mang Tết Trung thu đến con em nhà nông

Tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa gồm bánh Trung thu, sữa và quần áo mới được trao tận tay con em các gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dấu ấn

mùa

trăng

trọn vẹn

,

ấm áp

Hành trình được bắt đầu tại tỉnh Lâm Đồng, với các điểm dừng chân tại xã Đức Lập, xã Nhân Cơ và xã Hàm Kiệm; sau đó tiếp tục đến xã Xuân Định và phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng thụ hưởng là con em các gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sinh hoạt và sân chơi văn hóa.

Tết Trung thu là một trong những lễ hội quan trọng, không chỉ chứa đựng những nét văn hóa đặc sắc mà còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống người Việt, là dịp gắn kết gia đình và cộng đồng. Không khí lễ hội được khuấy động qua các gian hàng trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và rước đèn ông sao, mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu trọn vẹn và ấm áp.

PVFCCO - Phú Mỹ phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối tổ chức chuỗi hoạt động Tết Trung thu dành cho thiếu nhi. Ảnh: PVFCCo

Hệ thống nhà phân phối thời gian qua đã trở thành cầu nối quan trọng đưa sản phẩm Phú Mỹ đến tận tay nhà nông tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Không chỉ cung ứng vật tư, hệ thống nhà phân phối chính là mắt xích gắn kết thương hiệu với đời sống của cộng đồng bản địa, giúp giải pháp của PVFCCo - Phú Mỹ đồng hành cùng người nông dân trên từng cánh đồng.

Bên cạnh các sân chơi thiếu nhi, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của PVFCCo - Phú Mỹ cùng nhà phân phối tổ chức góc hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân. Tại đây, người nông dân được cập nhật quy trình bón phân cân đối, tiếp cận các dòng sản phẩm chất lượng cao và giải pháp tiết giảm chi phí đầu vào cho vụ mùa tới.

Kết nối, thấu hiểu, s

ẻ chia thịnh vượng

Là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất, PVFCCo - Phú Mỹ luôn đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội và được xã hội, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương ghi nhận liên tục qua nhiều năm.

Hoạt động Tết Trung thu dành cho thiếu nhi nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng cộng đồng nông nghiệp được duy trì nhiều năm qua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Nền tảng của hành trình là sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và nhà nông. Trong đó, PVFCCo - Phú Mỹ mang đến sản phẩm chất lượng cao và kiến thức canh tác bài bản. Nhà phân phối bám sát địa bàn, thấu hiểu từng vùng miền. Còn bà con nông dân là trung tâm mà mọi nỗ lực cùng hướng về.

Với PVFCCo - Phú Mỹ, triết lý "Sẻ chia thịnh vượng" không chỉ thể hiện ở những vụ mùa bội thu, mà còn là sự sẻ chia chân thành, mang lại niềm vui và sự ấm no cho từng mái nhà nông thôn. Những phần quà, sân chơi giản dị, đúng lúc, đầy ý nghĩa không chỉ thắp sáng trong đêm trăng mà còn có thể thắp lên sự tự tin, niềm hi vọng và động lực để các em tiếp tục học tập, trưởng thành.