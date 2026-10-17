PVFCCo - Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về bộ sản phẩm Phú Mỹ tại gian trưng bày của PVFCCo - Phú Mỹ.

Tiêu chí khắt khe hơn, danh hiệu giá trị hơn

Kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 đánh dấu một thay đổi về cách đánh giá, bám sát chuẩn mực tiên tiến của quốc tế. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia, trọng số dành cho nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 18% lên 30% tổng điểm đánh giá. Nội dung hồ sơ và công tác thẩm định tập trung vào chất lượng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị thương hiệu và tài sản trí tuệ - những nền tảng tạo nên sức sống bền vững của sản phẩm và thương hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn số liệu của Brand Finance: giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 vượt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020 và đứng thứ 32 trên 193 quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp, mà là sức cạnh tranh và vị thế của cả quốc gia; thương hiệu được tạo dựng bằng chất lượng và sáng tạo, nhưng chỉ trường tồn bằng chữ tín.

Bên cạnh PVFCCo - Phú Mỹ, nhiều đơn vị, thương hiệu khác trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) cũng có sản phẩm, dịch vụ được công nhận ở các lĩnh vực như dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp khí, phân bón,... Sự hiện diện của các thương hiệu này phản ánh phạm vi hoạt động rộng của PETROVIETNAM trong nhiều mắt xích thiết yếu của nền kinh tế, từ ngoài khơi đến đồng ruộng, từ thị trường trong nước đến thị trường quốc tế.

Tổng Giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo - Phú Mỹ nhận danh hiệu tại lễ công bố.

Chất lượng Phú Mỹ: Quản lý toàn trình

Với PVFCCo - Phú Mỹ, chất lượng được bảo đảm thông qua quy trình quản lý toàn trình, từ hạ tầng sản xuất, nguyên liệu đầu vào, vận hành, kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng đến hướng dẫn người tiêu dùng cuối bảo quản, sử dụng sản phẩm. Trên nền tảng hệ thống nhà máy và hạ tầng sản xuất được đầu tư đồng bộ từ khi đi vào vận hành đến nay, PVFCCo - Phú Mỹ liên tục đầu tư công nghệ, triển khai sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, đối tác nhằm duy trì chất lượng sản phẩm xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nổi bật là hệ thống RFID/QR code nhằm định danh, truy xuất toàn trình sản xuất - lưu thông sản phẩm, tích hợp với ứng dụng Phú Mỹ để người tiêu dùng trực tiếp tương tác với nhà sản xuất, hệ thống băng tải, đóng bao tự động, hệ thống bồn nguyên liệu chuyên dụng với quy mô lớn nhằm dự trữ chiến lược cho sản xuất...

Trong bối cảnh thị trường phân bón vẫn tồn tại tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, việc kiên trì quản lý chất lượng toàn diện giúp PVFCCo - Phú Mỹ củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo nền tảng để thương hiệu mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác quốc tế.

Sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong: hai trụ cột mới cho thương hiệu Phú Mỹ

PVFCCo - Phú Mỹ được đánh giá cao trong hai trụ cột mới, cốt lõi của thương hiệu trong kỳ xét chọn này. Doanh nghiệp liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng của các sản phẩm chủ lực, truyền thống như Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng, liên tiếp đưa ra thị trường các sản phẩm mới, chuyển dịch xanh, thân thiện môi trường như dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel DEF Phú Mỹ Xanh, hữu cơ Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ. Cùng với đó, Tổng công ty mở rộng chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện để cung cấp trọn bộ gói giải pháp cho người dùng, gồm cả sản phẩm phân bón chất lượng cao cùng các dịch vụ thiết thực như phân tích, đo dinh dưỡng đất thông minh qua thiết bị di động và ứng dụng Phú Mỹ, Drone Phú Mỹ trong canh tác nông nghiệp.

PVFCCo - Phú Mỹ cũng hoạch định chiến lược phát triển dài hạn và đi đầu trong xu hướng chuyển dịch xanh, nâng chuẩn quản trị và phát triển bền vững. Hệ thống quản trị của Tổng công ty đang dịch chuyển từ mức độ tuân thủ sang minh bạch thông tin, quản trị rủi ro toàn diện và đạo đức kinh doanh; từng bước phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực hóa dầu, hóa chất với các dự án rất tiềm năng đang tích cực được triển khai; nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh quốc tế.

PVFCCo - Phú Mỹ kiên định mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất đạt chuẩn mực quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030. Trên hành trình đó, Tổng công ty hướng tới kiến tạo chuỗi giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng, phù hợp với giá trị cốt lõi của thương hiệu “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn và đoàn đại biểu Tập đoàn tham quan và đánh giá cao các sản phẩm mới của PVFCCo - Phú Mỹ.

Cán bộ Phú Mỹ hướng dẫn bà con sử dụng thiết bị đo và phân tích đất.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt” vinh danh 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp. Sau 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, Chương trình đã mở rộng từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008 lên 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm năm 2026. PVFCCo - Phú Mỹ nằm trong nhóm các đơn vị tiêu biểu của năm 2026 và nhóm các doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ liên tiếp trở lên.