PVFCCo - Phú Mỹ: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, tập trung bứt phá những tháng cuối năm

Ngày 13/11, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những khó khăn và thống nhất giải pháp cho chặng cuối năm.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc, thành viên Tổng công ty.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ

Trình bày báo cáo công tác Đảng, đồng chí Tống Xuân Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ khái quát những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các trọng tâm cần triển khai trong thời gian còn lại của năm.

Trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy Tổng công ty bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng; vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Một nhiệm vụ trọng tâm là chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty về trực thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn. Song song với việc kiện toàn tổ chức, Đảng ủy đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được duy trì thông suốt.

Đồng chí Tống Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ, trình bày báo cáo công tác Đảng tại hội nghị.

Đến ngày 31/10, Đảng bộ PVFCCo - Phú Mỹ có 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 598 đảng viên. Trong 10 tháng, Đảng bộ kết nạp 14 đảng viên mới, cử 37 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và hoàn thành chỉnh lý, số hóa 100% hồ sơ đảng viên.

Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động và triển khai các hoạt động an sinh xã hội với giá trị giải ngân khoảng 62,9 tỷ đồng. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được thúc đẩy, góp phần nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Sản xuất kinh doanh ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường phân bón, hóa chất và giá năng lượng biến động, áp lực cạnh tranh gia tăng, PVFCCo - Phú Mỹ chủ động điều hành sản xuất, bám sát thị trường, linh hoạt trong kinh doanh và triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ở lĩnh vực sản xuất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ duy trì vận hành an toàn, ổn định. Sản lượng urê Phú Mỹ quy đổi đạt gần 782 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch 10 tháng; NPK Phú Mỹ đạt hơn 164 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch; hóa chất UFC85 đạt hơn 10,3 nghìn tấn, bằng 125% kế hoạch 10 tháng và vượt kế hoạch cả năm.

Về kinh doanh, sản lượng tiêu thụ phân bón đạt hơn 1,31 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 10 tháng; hóa chất đạt hơn 111 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch. Đáng chú ý, xuất khẩu urê Phú Mỹ đạt khoảng 165 nghìn tấn, vượt 65% kế hoạch cả năm, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao uy tín thương hiệu.

Đồng chí Trần Tuấn Kiệt, Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư PVFCCo - Phú Mỹ, trình bày tình hình triển khai các dự án trọng điểm và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận những khó khăn do chi phí khí đầu vào gia tăng và giá bán phân bón có xu hướng giảm so với đầu năm. Công tác đầu tư, nhất là đẩy nhanh giải ngân và tiến độ các dự án, được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong 2 tháng cuối năm, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên và các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD, quản trị và đầu tư; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Võ Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, các tham luận đi sâu vào hai nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản trị Tổng công ty: cân đối, thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tăng cường tuân thủ pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chủ động quản trị dòng tiền, bảo đảm an toàn tài chính; đồng thời hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nhận diện và phòng ngừa rủi ro, đưa việc tuân thủ thành nền nếp trong từng khâu quản lý, điều hành.

Cũng tại hội nghị, PVFCCo - Phú Mỹ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa và đồng chí Phan Công Thành trao quyết định cho đồng chí Trần Thành Trung và đồng chí Huỳnh Thị Thảo Nguyên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể và người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn và có sự thay đổi về mô hình tổ chức Đảng, Tổng công ty vẫn giữ vững đoàn kết, thống nhất và đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như SXKD. Trong 2 tháng cuối năm, các đơn vị cần tiếp tục duy trì sản xuất an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu doanh thu 19.000 tỷ đồng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư theo yêu cầu của PETROVIETNAM.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu đưa tinh thần tuân thủ thành ý thức tự giác, thành phản xạ trong từng công việc; không chỉ chấp hành đúng quy định mà còn chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro, nâng cao trách nhiệm của từng cấp quản lý và mỗi người lao động. Cùng với đó là tăng cường quản trị tài chính, tối ưu dòng tiền, công nợ và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đầu tư trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ, phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, quy chế, đối chiếu với thực tiễn quản trị để kịp thời sửa đổi những nội dung lạc hậu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu điều hành. Công tác cán bộ cần được thực hiện linh hoạt, kiên quyết, bố trí và luân chuyển phù hợp để phát huy năng lực, sở trường. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch SXKD năm 2027; triển khai hiệu quả thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số; tổ chức đánh giá, xếp loại cuối năm thực chất, khách quan và quan tâm chăm lo người lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2027 và giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại diện Ban Pháp chế và Tuân thủ trình bày tham luận về việc tuân thủ pháp luật.

Đại diện Ban Tài chính Kế toán trình bày kế hoạch cân đối và thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty đến năm 2030.

Đại diện Công ty Khu vực miền Tây phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công ty Khu vực miền Trung phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công ty Khu vực miền Đông Nam Bộ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công ty Khu vực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Đảng viên và người lao động PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục phát huy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo.