PVFCCo-Phú Mỹ điều chỉnh tăng hơn gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026

Xuất bán sản phẩm phân bón Phú Mỹ. Ảnh: Minh Trang/Bnews/vnanet.vn

Ngày 5/11, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn gấp đôi.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 được điều chỉnh từ mức 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh từ mức 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất được điều chỉnh từ mức 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn gấp đôi.

Tương tự như vậy, chỉ tiêu kế hoạch tài chính của Công ty mẹ PVFCCo-Phú Mỹ cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2026 được điều chỉnh từ mức 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh từ mức 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất được điều chỉnh từ mức 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn gấp đôi.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, PVFCCo-Phú Mỹ cũng điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2026; trong đó tổng. nhu cầu vốn đầu tư tăng từ mức 1.163,3 tỷ đồng lên 1.399,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư tăng từ mức 1.164,3 tỷ đồng lên 1.399,5 tỷ đồng.

Theo PVFCCo-Phú Mỹ, mặc dù thị trường phân bón có sự biến động khó lường nhưng nhờ duy trì vận hành an toàn, ổn định các dây chuyền sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tối ưu năng lượng, cải tiến kỹ thuật và kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn cung sản phẩm cho thị trường, hết quý III/2026, sản lượng sản xuất đạm ure Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 688 nghìn tấn, vượt 5% kế hoạch; NPK Phú Mỹ đạt gần 160 nghìn tấn, vượt 15% kế hoạch; sản phẩm UFC85 đạt khoảng 9,2 nghìn tấn, vượt 26% kế hoạch.

Trong hoạt động kinh doanh, tổng sản lượng phân bón tiêu thụ đến hết quý III/2026 đạt hơn 1,21 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch. Điểm sáng nổi bật là NPK Phú Mỹ, với sản lượng kinh doanh ước đạt hơn 177 nghìn tấn, vượt 21% kế hoạch và gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2026. Cùng đó, nhóm phân bón thương mại ghi nhận sản lượng kinh doanh ước đạt gần 393 nghìn tấn, vượt 80% kế hoạch 9 tháng và vượt kế hoạch cả năm nhờ khả năng khai thác thị trường và hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm của PVFCCo – Phú Mỹ.

Cùng với tiêu thụ ở trong nước, sản lượng ure Phú Mỹ xuất khẩu ước đạt gần 163 nghìn tấn, góp phần mở rộng thị trường và gia tăng sự hiện diện của thương hiệu Phú Mỹ trên thị trường quốc tế.

PVFCCo-Phú Mỹ cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, từng bước chuyển dịch từ cung cấp phân bón truyền thống sang các giải pháp dinh dưỡng cây trồng đa dạng, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nền nông nghiệp hiện đại. Trên nền tảng các sản phẩm chủ lực như Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Tổng công ty tiếp tục mở rộng danh mục với DAP Phú Mỹ, các dòng phân bón hữu cơ. Trong đó, hữu cơ Phú Mỹ được xác định là một hướng phát triển dài hạn, bổ sung cho các sản phẩm vô cơ truyền thống, hướng tới nâng cao năng suất cây trồng, cải thiện sức khỏe đất và chất lượng nông sản. Định hướng này thể hiện bước chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa hữu cơ và vô cơ, đáp ứng nhu cầu canh tác ngày càng chuyên sâu của người nông dân.

Sản phẩm mới DEF Phú Mỹ Xanh được thương mại hóa hiệu quả. Ảnh: A.N/Bnews

Ở lĩnh vực hóa chất, bên cạnh các sản phẩm công nghiệp truyền thống, PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục phát triển những sản phẩm gắn với xu hướng bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là DEF Phú Mỹ Xanh, dung dịch xử lý khí thải dành cho động cơ diesel sử dụng công nghệ SCR, giúp giảm phát thải NOx ra môi trường. Sản phẩm không chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục hóa chất mà còn mở ra hướng tiếp cận những phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm xanh và mở rộng chuỗi giá trị của Tổng công ty.