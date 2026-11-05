PVFCCo - Phú Mỹ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, lợi nhuận dự kiến tăng hơn 112%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo hướng tăng đáng kể doanh thu, lợi nhuận và nhu cầu vốn đầu tư. Trong đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.

Nâng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu hướng tới 19.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố ngày 5/11/2026, việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh của PVFCCo – Phú Mỹ được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 26-4052/NQ-PBHC ngày 4/11/2026 của Hội đồng quản trị.

Cụ thể, doanh nghiệp nâng mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 8% so với kế hoạch được thông qua trước đó.

Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.445 tỷ đồng, cao hơn 765 tỷ đồng so với mức 680 tỷ đồng trong kế hoạch ban đầu, tương đương mức tăng khoảng 112,5%.

Như vậy, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau điều chỉnh đã cao hơn 2,1 lần so với mục tiêu đầu năm, cho thấy mức nâng đáng kể trong kỳ kế hoạch kinh doanh 2026 của doanh nghiệp.

Đối với Công ty mẹ, các chỉ tiêu tài chính cũng được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh. Tổng doanh thu dự kiến đạt 16.750 tỷ đồng, tăng 1.455 tỷ đồng so với kế hoạch 15.295 tỷ đồng trước đó.

Cùng với doanh thu, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ được nâng từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.375 tỷ đồng, tăng 728 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu là 647 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 112,5%.

Việc đồng loạt nâng các chỉ tiêu lợi nhuận ở cả cấp hợp nhất và Công ty mẹ cho thấy PVFCCo – Phú Mỹ đang đặt ra mục tiêu hiệu quả kinh doanh cao hơn đáng kể trong năm tài chính 2026.

Tăng nhu cầu vốn đầu tư, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất

Không chỉ điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, PVFCCo – Phú Mỹ còn nâng tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư dự kiến được đáp ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong phương án phân bổ nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc gia tăng quy mô vốn đầu tư cùng với điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính phản ánh định hướng chủ động của PVFCCo – Phú Mỹ trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cơ hội thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, việc nâng mục tiêu lợi nhuận cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục kiểm soát chi phí, tối ưu hoạt động quản trị và duy trì hiệu quả vận hành trong những tháng còn lại của năm.

Dồn lực hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026

Trong giai đoạn cuối năm, PVFCCo – Phú Mỹ xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp tiếp tục chú trọng công tác quản trị, tối ưu chi phí vận hành, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh.

Ảnh: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2026 được điều chỉnh tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các chỉ tiêu tài chính được nâng lên đáng kể, việc duy trì hoạt động sản xuất ổn định, kiểm soát tốt nguồn lực và mở rộng thị trường được xem là những yếu tố quan trọng để PVFCCo – Phú Mỹ hiện thực hóa kế hoạch đã điều chỉnh.

Với mục tiêu doanh thu hợp nhất 19.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.445 tỷ đồng, PVFCCo – Phú Mỹ đang hướng tới kết quả kinh doanh cao hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm tiếp theo.