PVFCCo-Phú Mỹ bổ nhiệm ông Lê Trọng Đĩnh Chi giữ chức Phó Tổng giám đốc

Ngày 2/11/2026, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Chương trình diễn ra tại trụ sở PVFCCo, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại đơn vị thành viên.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Phan Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Tại hội nghị, quyết định của HĐQT Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Trọng Đĩnh Chi, Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 1/11/2026 đã được công bố và trao. Bên cạnh nhiệm vụ mới, ông Lê Trọng Đĩnh Chi tiếp tục được Tổng giám đốc giao phụ trách điều hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Ông Lê Trọng Đĩnh Chi là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất của Tổng công ty. Trưởng thành từ đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn đầu tiếp nhận và vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ, ông từng bước đảm nhiệm các vị trí công tác và giữ cương vị Giám đốc Nhà máy trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhấn mạnh, việc bổ nhiệm ông Lê Trọng Đĩnh Chi không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của lãnh đạo và người lao động PVFCCo-Phú Mỹ đối với cá nhân ông Chi, mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ có năng lực tại Nhà máy. Đây cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam đối với tập thể Tổng công ty.

Ông Nguyễn Xuân Hòa bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ông Lê Trọng Đĩnh Chi sẽ nhanh chóng thích ứng với cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông đề nghị lãnh đạo các cấp và các đơn vị quan tâm, phối hợp, hỗ trợ ông Chi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trọng Đĩnh Chi bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng công ty khi được giao trọng trách mới. Ông khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm trong công việc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Tân Phó Tổng giám đốc PVFCCo-Phú Mỹ cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, văn phòng cùng các đơn vị để góp phần vào sự phát triển và thành công chung của Tổng công ty.