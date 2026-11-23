Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, PVFCCo ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 17.027 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần đạt gần 16.737 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt gần 10.880 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt khoảng 5.857 tỷ đồng, tăng 47,1%.

PVFCCo lãi gần 1.350 tỷ đồng sau 9 tháng, riêng quý III giảm hơn 81%

Lợi nhuận quý III giảm mạnh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, PVFCCo ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.734 tỷ đồng, tăng 56,5% so với mức gần 1.108 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.348 tỷ đồng, tăng khoảng 59,7%.

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong 9 tháng chủ yếu được đóng góp bởi hai quý đầu năm. Riêng quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 4.128 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 45 tỷ đồng, giảm hơn 81%.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán trong quý III tăng 17,8%, lên khoảng 3.547 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 19,1%, còn khoảng 581 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 19,3% xuống còn 14,1%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, biến động giá khí thiên nhiên – nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất phân bón – cùng diễn biến giá bán một số mặt hàng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt gần 117 tỷ đồng, tăng khoảng 36,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng khoảng 17,8%, lên hơn 132 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 131 tỷ đồng, tăng khoảng 41,6%.

Hơn 9.100 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVFCCo đạt hơn 18.382 tỷ đồng, tăng khoảng 3,4% so với đầu năm. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 9.171 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và chiếm gần 50% tổng tài sản.

Khoản mục này chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, trong đó có tiền gửi ngân hàng. Đây là nguồn tài sản tài chính đáng kể, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng thanh khoản và tạo thu nhập từ lãi tiền gửi.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.263 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm từ hơn 3.433 tỷ đồng xuống còn gần 2.504 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 27%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt gần 6.869 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 11.513 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Dư nợ vay ngắn hạn tại ngày 30/9/2026 đạt gần 3.649 tỷ đồng, giảm hơn 515 tỷ đồng, tương đương giảm 12,4% so với mức hơn 4.164 tỷ đồng đầu năm. Trong 9 tháng, doanh nghiệp phát sinh hơn 5.996 tỷ đồng vay ngắn hạn và trả hơn 6.512 tỷ đồng nợ gốc.

Các khoản vay chủ yếu đến từ các ngân hàng thương mại. Trong đó, khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ghi nhận 1.350 tỷ đồng tại cuối kỳ; khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7, TP.HCM còn hơn 204,8 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức hơn 1.325 tỷ đồng đầu năm. Một số khoản vay khác tại các ngân hàng cũng được tất toán trong kỳ.

Dòng tiền kinh doanh cải thiện

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt gần 2.866 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm gần 148 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm hơn 167 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 1.525 tỷ đồng.

Trong hoạt động tài chính, PVFCCo thu hơn 5.851 tỷ đồng từ các khoản vay, đồng thời chi hơn 6.367 tỷ đồng trả nợ gốc vay và hơn 1.009 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương hơn 93 tỷ đồng, đưa số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên hơn 1.263 tỷ đồng.