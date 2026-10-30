PVEP, Vietsovpetro và PTSC thúc đẩy hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Lãnh đạo PVEP phát biểu tại Lễ ký kết. (Nguồn: PVEP)

Trong khuôn khổ chương trình, PVEP và Vietsovpetro đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực của các đơn vị dầu khí để tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của ba đơn vị trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi

Tại cuộc họp, lãnh đạo ba đơn vị đã trao đổi về tiềm năng, định hướng phát triển, mô hình hợp tác và khả năng phát huy thế mạnh của mỗi bên trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Theo đó, PVEP có thể phát huy kinh nghiệm trong nghiên cứu, đánh giá, quản lý và đầu tư phát triển dự án; Vietsovpetro đóng góp thế mạnh về hoạt động ngoài khơi, hạ tầng, nhân lực và năng lực kỹ thuật; PTSC phát huy kinh nghiệm trong cung ứng dịch vụ kỹ thuật, khảo sát, thiết kế và chế tạo các hạng mục phục vụ điện gió ngoài khơi. Việc kết hợp nguồn lực của ba đơn vị chủ lực thuộc PETROVIETNAM được kỳ vọng tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu và phát triển các dự án.

Toàn cảnh cuộc họp. (Nguồn: PVEP)

Kết thúc cuộc họp, PVEP, Vietsovpetro và PTSC thống nhất xây dựng mô hình hợp tác theo từng dự án, theo đó, các bên cần tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý, phạm vi đầu tư, hoạt động cung ứng dịch vụ, vai trò của từng đơn vị và mô hình hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ba bên, chủ trương của PETROVIETNAM và các quy định pháp luật có liên quan.

PVEP và Vietsovpetro ký kết Thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, PVEP và Vietsovpetro đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, với sự chứng kiến của lãnh đạo và đại diện các đơn vị liên quan.

Thỏa thuận tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư; phát triển và vận hành dự án; cung cấp dịch vụ trong chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi; đồng thời tìm kiếm các mô hình hợp tác phù hợp để tham gia các dự án trong và ngoài nước.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để PVEP và Vietsovpetro cụ thể hóa các cơ hội hợp tác. (Nguồn: PVEP)

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để PVEP và Vietsovpetro cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, phát huy kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cùng với kết quả cuộc họp ba bên, sự kiện thể hiện tinh thần chủ động của PVEP, Vietsovpetro và PTSC trong việc mở rộng không gian phát triển, đóng góp vào định hướng chuyển dịch năng lượng của PETROVIETNAM.