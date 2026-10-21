PVEP tổ chức các hoạt động chào mừng, tri ân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Điểm nhấn của hoạt động là chương trình gặp mặt, chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn PVEP và đại diện nữ nhân sự, người lao động các đơn vị.

Chương trình gặp mặt, chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại trụ sở Hà Nội

Tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP; đồng chí Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Đinh Trọng Huy - UV BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Hoàng Ngọc Trung - UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ PVEP; đồng chí Ngô Khánh Xạ - UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hải An - UV BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng; đồng chí Kiều Ngọc Anh - UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn.

Chương trình gặp mặt, chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại trụ sở TP. HCM.

Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, có đồng chí Vũ Việt Hưng - UV BCH Đảng bộ PVEP, Giám đốc Chi nhánh PVEP Hồ Chí Minh.

Chương trình gặp mặt tại Thăng Long Jocs

PVEP Nam Côn Sơn

PVEP Cửu Long

Trong không khí thân tình, ấm áp, chương trình là dịp để ghi nhận, tri ân những nỗ lực, đóng góp của chị em trong công việc và cuộc sống; đồng thời gửi gắm niềm tin, sự động viên để mỗi chị em tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò của mình trong sự phát triển chung của PVEP.

Nữ cán bộ, người lao động PVEP tham gia chương trình về nguồn tại Phan Thiết (Lâm Đồng) khu vực phía Nam

Hướng tới những giá trị tốt đẹp và tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên, hoạt động về nguồn, tham quan được tổ chức tại Phan Thiết (Lâm Đồng) dành cho khu vực phía Nam và Thung Nham, Ninh Bình dành cho khu vực phía Bắc. Những hành trình ý nghĩa không chỉ mang đến những trải nghiệm mới, những phút giây thư giãn sau công việc mà còn tạo cơ hội để chị em giao lưu, chia sẻ và thêm gắn kết.

Chương trình về nguồn tại Thung Nham - Ninh Bình khu vực phía Bắc

Các đơn vị, dự án trong toàn Tổng công ty cũng tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng, chăm lo thiết thực, mang đến niềm vui và sự động viên dành cho nữ nhân sự, người lao động.

Giải Pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi giao lưu và lan tỏa nhiệt huyết giữa người lao động các đơn vị.

Không khí chào mừng thêm sôi nổi với Giải Pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức tại Hà Nội ngày 11/10/2026, thu hút hơn 50 vận động viên tham gia ở hai nội dung A và B. Những trận đấu hào hứng, những pha bóng đẹp cùng tinh thần thi đấu nhiệt tình đã tạo nên sân chơi thể thao bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy giao lưu và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, người lao động các đơn vị.

Với nhiều hoạt động đa dạng, giàu ý nghĩa, chuỗi chương trình chào mừng 20/10 thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo PVEP và các tổ chức đoàn thể đối với nữ nhân sự, người lao động PVEP. Không chỉ là dịp tôn vinh phái đẹp, đây còn là cơ hội vun đắp tình đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tích cực, nơi mỗi người lao động được quan tâm, khích lệ và phát huy năng lực. Qua đó, tiếp thêm động lực để những người phụ nữ PVEP tiếp tục tự tin, bản lĩnh, tận tâm cống hiến, đồng hành cùng PVEP trên hành trình phát triển bền vững.