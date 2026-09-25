PVEP tập trung nguồn lực, tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP và đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP chủ trì Hội nghị. (Nguồn: PVEP)

Hội nghị do đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP và đồng chí Nguyễn Thiện Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP chủ trì. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; lãnh đạo các ban, văn phòng, chi nhánh, đơn vị, dự án; cùng đại diện các tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng công ty.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026; rà soát tình hình thực hiện các công việc do Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai giữa hai kỳ hội nghị; đánh giá tình hình triển khai công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2026-2031.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; áp lực lạm phát, những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu cùng chi phí dịch vụ kỹ thuật dầu khí gia tăng đã tạo thêm sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong nước, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Nguồn: PVEP)

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy PVEP đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống bám sát Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2026 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các chủ trương được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và giải pháp điều hành phù hợp, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu năm 2026.

Với phương châm “Nói ít - Nghĩ nhiều - Làm nhiều - Tốc độ nhanh - Hiệu quả cao” và nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), Đảng bộ PVEP đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, gắn công tác xây dựng Đảng với quản trị doanh nghiệp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: PVEP)

Hoạt động khai thác tại các mỏ trong và ngoài nước luôn được duy trì an toàn tuyệt đối, hệ số hoạt động liên tục đạt mức cao, giúp tổng sản lượng khai thác dầu khí hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, công tác quản trị tài chính được triển khai linh hoạt, bám sát biến động thị trường đã mang lại hiệu quả vượt trội: tổng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và số nộp ngân sách nhà nước đều về đích sớm, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào nguồn thu chung của Tập đoàn và đất nước.

Song song với đó, PVEP đã tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các giếng khoan thăm dò, thẩm lượng và các dự án phát triển mỏ trọng điểm. Tổng công ty cũng chủ động mở rộng không gian phát triển thông qua việc đàm phán, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, gia tăng trữ lượng tại thị trường quốc tế; xúc tiến nghiên cứu công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (CCS/CCUS) cùng các dạng năng lượng mới; đồng thời tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số sâu rộng trong quản trị kỹ thuật nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành.

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cấp ủy và phát triển đảng viên mới được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác kiểm tra, giám sát đổi mới theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường giám sát chuyên đề nhằm cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro, chống lãng phí và tiêu cực từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong Đảng bộ ghi dấu bước tiến mới khi 100% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện nộp đảng phí qua hệ thống dịch vụ công, từng bước xây dựng mô hình “Chi bộ số”, “Đảng bộ số”. Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, thi đua sáng tạo và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội.

Lãnh đạo PVEP trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2025-2030. (Nguồn: PVEP)

Hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch quản trị cả năm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Những tác động của Luật Dầu khí (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 đối với hoạt động của PVEP; Công tác chuyển đổi số tại Đảng ủy PVEP; Tiến độ triển khai hệ thống ERP tại PVEP.

Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng bộ PVEP xác định tiếp tục giữ vững quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch quản trị cả năm. Trọng tâm là duy trì vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối các mỏ hiện hữu, phấn đấu đạt sản lượng khai thác ở mức cao nhất; tập trung giải quyết các nút thắt kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đưa các mỏ mới vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Đảng bộ PVEP tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ cương, phòng chống lãng phí gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị và vận hành. Đồng thời, PVEP tiếp tục hoàn thiện thể chế nội bộ, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và tiềm lực tài chính để mở rộng không gian phát triển, chuyển đổi mô hình tiệm cận chuẩn mực quản trị quốc tế, tạo đà bứt phá vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị cũng triển khai quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo PVEP giai đoạn 2026-2031, theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Ngày 26/8/2026, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ban hành Quyết định số 199-QĐ/ĐU về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Vũ Việt Hưng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 20/8/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” lần thứ II, năm 2026. Tác phẩm “Giữ nghiêm kỷ luật quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính, chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư dự án dầu khí - Một phương thức thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại PVEP” của Chi bộ Kiểm soát đạt Giải C tại cuộc thi. Ghi nhận thành tích này, Đảng ủy PVEP đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Kiểm soát.