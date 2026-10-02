PVEP tăng trưởng sản lượng khai thác 27%: Hiệu quả từ điều hành chủ động và tối ưu nguồn lực

Tăng trưởng mạnh từ hoạt động sản xuất cốt lõi

9 tháng năm 2026, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt khoảng 3,30 triệu tấn quy dầu, vượt 10% kế hoạch. So với mức 2,60 triệu tấn quy dầu của cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng khoảng 700 nghìn tấn quy dầu, tương ứng mức tăng trưởng 27%.

Trong đó, sản lượng dầu thô và condensate đạt 2,35 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ; sản lượng khí đạt khoảng 952 triệu m³, tăng 20%. Đáng chú ý, sản lượng dầu và condensate trong nước đạt 2,11 triệu tấn, tăng 35%, cho thấy đóng góp nổi bật của các dự án trong nước vào kết quả chung.

9 tháng năm 2026, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt khoảng 3,30 triệu tấn quy dầu, vượt 10% kế hoạch tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động. 9 tháng năm 2026, thị trường thế giới tiếp tục chịu tác động của bất ổn địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Biến động giá dầu vừa tạo cơ hội cải thiện doanh thu, dòng tiền, vừa đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt khi chi phí dịch vụ dầu khí, logistics, bảo hiểm và cung ứng thiết bị chuyên dụng gia tăng. Trong nước, đà tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng tạo điều kiện cho hoạt động khai thác, tiêu thụ sản phẩm, nhưng ngành dầu khí vẫn đối mặt với suy giảm tự nhiên tại các mỏ hiện hữu, điều kiện khai thác ngày càng phức tạp và áp lực bổ sung trữ lượng, đưa các dự án mới vào vận hành.

Nhận diện những thuận lợi và thách thức này, ngay từ đầu năm, PVEP đã cụ thể hóa chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc đến từng đơn vị, chi nhánh, dự án. Định hướng điều hành tập trung vào 3 chỉ tiêu cốt lõi: gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác và doanh thu; đồng thời ưu tiên vận hành an toàn, ổn định các mỏ hiện hữu, tăng cường can thiệp giếng, đẩy nhanh khoan và phát triển mỏ, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Song song với nhiệm vụ trước mắt, PVEP xác định mở rộng danh mục đầu tư trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội mua bán, sáp nhập và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng lâu dài. Với những định hướng này, PVEP đã chủ động gắn mục tiêu tăng trưởng với những giải pháp tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất, qua đó tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi và củng cố khả năng ứng phó trước các biến động.

Kết quả sản xuất tích cực tạo nền tảng cho hiệu quả tài chính khi tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của PVEP đạt khoảng 42.406 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 114% kế hoạch quản trị 9 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 15.295 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Chủ động giải pháp gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả khai thác

Để đạt kết quả tăng trưởng sản lượng khai thác 27% so với cùng kỳ, PVEP đã tập trung triển khai chương trình khoan phát triển, thúc đẩy kết nối và đưa giếng mới vào khai thác.

Từ đầu năm đến nay, PVEP đã triển khai 27 giếng khoan phát triển khai thác, hoàn thành 18 giếng và tiếp tục thi công 9 giếng. Nhiều giếng cho lưu lượng ban đầu cao hơn kế hoạch. Tại Lô 09-2/09, giếng KTN-P4 đạt khoảng 2.542 thùng/ngày so với kế hoạch 1.101 thùng/ngày; giếng KNT-P4 đạt khoảng 3.250 thùng/ngày so với kế hoạch 1.006 thùng/ngày.

Các kết quả này cho thấy vai trò của công tác đánh giá địa chất, lựa chọn vị trí giếng, thiết kế và tổ chức thi công. Khi các khâu được phối hợp hiệu quả, giếng mới có thể tạo ra nguồn bổ sung đáng kể, giúp bù đắp suy giảm và nâng tổng sản lượng khai thác.

PVEP sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026.

PVEP cũng chú trọng sớm chuyển hóa kết quả thăm dò, thẩm lượng thành sản lượng thực tế. Các giếng như DH-32XP, TGT-18X và RDM-1X có kết quả tích cực đã được đưa ngay vào khai thác. Song song với nguồn bổ sung từ giếng mới, PVEP đẩy mạnh các giải pháp tại mỏ đang vận hành. Trong 9 tháng, PVEP thực hiện 100 công việc can thiệp giếng, đóng góp gia tăng sản lượng khai thác gần 700 nghìn thùng dầu quy đổi.

Cùng với khoan và can thiệp giếng, tối ưu vận hành là giải pháp quan trọng để PVEP giữ nhịp sản xuất. PVEP luôn duy trì thời gian vận hành hiệu quả tại các mỏ ở mức cao, khoảng 98%.

Bên cạnh đó, PVEP đã phối hợp với các nhà điều hành rà soát kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, chuẩn bị vật tư và nhân lực, kết hợp các công việc trong cùng chiến dịch để giảm số lần và thời gian dừng khai thác. Theo báo cáo, tổng thời gian dừng khai thác được tối ưu giảm khoảng 56,5 ngày so với kế hoạch; riêng bảo dưỡng hệ thống máy nén khí giảm khoảng 1.278 giờ.

Tại mỏ Đại Hùng, PVEP chủ động điều chỉnh lịch bảo dưỡng FPU, lồng ghép với kế hoạch hoán cải phục vụ phát triển Đại Hùng Nam. Việc bố trí lại các công việc trên cơ sở bảo đảm an toàn giúp duy trì khai thác liên tục hơn, đồng thời chuẩn bị cho nhu cầu phát triển mỏ trong giai đoạn tiếp theo.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục hỗ trợ quá trình này. Hiện tại, PVEP tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò khai thác, phát triển nền tảng PVEP InsightX, cập nhật mô hình mỏ và nghiên cứu các cơ hội nâng cao hệ số thu hồi dầu. Việc chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu tạo điều kiện để các bộ phận kỹ thuật đánh giá tốt hơn tiềm năng, tối ưu vị trí giếng và hỗ trợ quyết định khai thác.

Các giải pháp kỹ thuật được đặt trong cơ chế giám sát sản lượng thường xuyên đến từng dự án. Khi phát sinh sự cố thiết bị, chậm tiến độ khoan hoặc kết quả giếng thấp hơn dự kiến, PVEP cập nhật dự báo, phối hợp với nhà điều hành xử lý và tìm nguồn bù đắp. Nhờ đó, dù một số dự án chưa đạt kế hoạch quản trị, Tổng công ty vẫn duy trì tăng trưởng trên toàn danh mục.

Đi cùng tăng sản lượng, PVEP tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng nguồn lực. Giá trị tiết kiệm trong 9 tháng đạt khoảng 355,59 tỷ đồng. Việc kết hợp gia tăng sản lượng với tối ưu chi phí giúp nâng hiệu quả kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư.

Tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, PVEP dự kiến sản lượng khai thác cả năm đạt khoảng 4,40 triệu tấn quy dầu. Những tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng để bảo đảm mục tiêu này, đồng thời chuẩn bị nguồn sản lượng cho năm 2027.

Trọng tâm trước hết là duy trì khai thác an toàn, ổn định tại các mỏ hiện hữu; kiểm soát thiết bị trọng yếu, tối ưu chế độ khai thác và tiếp tục giảm thời gian dừng bảo dưỡng. PVEP dự kiến triển khai thêm 24 chương trình can thiệp giếng trong quý IV tại các dự án như Lô 16-1, Lô 05-1(a), Lô 15-2, Lô 12W, PM3 CAA, Lô 11-2 và Lô 433a&416b.

Tổng công ty đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các giếng mới tại Lô 15-1, Lô 15-1/05, Lô 09-2/09, Lô 16-1 và Lô 01/97&02/97. Đối với Lạc Đà Vàng, yêu cầu trọng tâm là kiểm soát tiến độ các hạng mục và công tác chuẩn bị để bảo đảm mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên theo kế hoạch cập nhật trong báo cáo.

Định hướng này cũng được nhấn mạnh tại hội nghị của Đảng bộ PVEP: duy trì vận hành ổn định, an toàn các mỏ hiện hữu, phấn đấu khai thác ở mức cao nhất và tập trung giải quyết các nút thắt kỹ thuật để đưa các mỏ mới vào hoạt động đúng tiến độ.

Để duy trì tăng trưởng lâu dài, PVEP tiếp tục thúc đẩy thăm dò, thẩm lượng và hoàn thiện đánh giá trữ lượng. Đây là nhiệm vụ còn nhiều áp lực, cần tập trung nguồn lực trong những tháng cuối năm để bổ sung cơ sở tài nguyên cho hoạt động khai thác.

Với các dự án phát triển mỏ, PVEP tăng cường kiểm soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị dài hạn, thi công và thỏa thuận thương mại. Các dự án Đại Hùng Nam, Lô B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Kình Ngư Vàng cần được thúc đẩy ngay từ năm 2026 để bảo đảm các mốc đưa vào khai thác trong giai đoạn tiếp theo. Nguồn vốn được ưu tiên cho những hạng mục có khả năng tạo sản lượng và dòng tiền.

Kết quả tăng trưởng 27% trong 9 tháng thể hiện năng lực tổ chức sản xuất và khai thác hiệu quả nguồn lực của PVEP. Tiếp tục phát huy các giải pháp đã mang lại kết quả, đồng thời kiểm soát rủi ro và chuẩn bị các dự án mới, PVEP hướng tới hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, đóng góp thiết thực vào sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của PETROVIETNAM và bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.