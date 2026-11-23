Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 21/11, tại Sông Hồng Resort, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao PVEP năm 2026 khu vực phía Bắc.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao PVEP năm 2026 khu vực phía Bắc.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP; cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể, các ban, đơn vị và đông đảo cán bộ, người lao động PVEP.

Ngày hội năm nay quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 12 đội, tham gia 10 nội dung thi đấu. Những màn tranh tài sôi nổi, sự cổ vũ nhiệt tình cùng tinh thần thi đấu hết mình đã tạo nên bầu không khí hào hứng, lan tỏa sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết của người lao động PVEP.

Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ sự gắn kết con người

Giá trị cốt lõi của Ngày hội không chỉ được đo bằng thành tích hay giải thưởng sau mỗi cuộc tranh tài, mà còn ở ý nghĩa gắn kết bền vững phía sau mỗi hoạt động. Đây là cầu nối giúp cán bộ, người lao động giữa các ban, đơn vị thêm gần gũi thông qua sự sẻ chia và động viên chân thành. Những khoảnh khắc giản dị ấy đã góp phần vun đắp sự thấu hiểu, củng cố tinh thần tập thể và phát huy sức mạnh đoàn kết của đại gia đình PVEP.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP khẳng định: Ngày hội là dịp quan trọng để gắn kết tập thể, củng cố tinh thần đoàn kết, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và bồi đắp niềm tự hào về ngôi nhà chung. Nhìn lại hành trình gần 20 năm xây dựng và phát triển đã cho thấy sức mạnh bền vững của PVEP trước hết được tạo nên từ con người, từ nền tảng văn hóa, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, người lao động.

Các VĐV tham gia thi đấu bộ môm kéo co

Từ ý nghĩa đó, giá trị của Ngày hội Văn hóa Thể thao không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kết quả thi đấu. Điều quan trọng hơn là tinh thần thi đấu, ý chí vượt lên chính mình, sự sẻ chia và khả năng phối hợp vì mục tiêu chung. Những giá trị ấy không chỉ làm nên thành công của một ngày hội, mà còn góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa PVEP - nơi mỗi cá nhân được kết nối, mỗi tập thể được tiếp thêm sức mạnh và tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung.

Các vận động viên tham gia thi đấu bộ môn bóng bàn.

Ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập PVEP (4/5/2007 - 4/5/2027) và 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026). Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành với những dấu ấn đáng tự hào, mà còn là thời điểm để mỗi người lao động nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với tương lai và sự phát triển của Tổng công ty.

Các vận động viên thi đấu môn Pickleball

Thông điệp được lãnh đạo PVEP gửi gắm cũng hết sức thiết thực: tinh thần đồng đội trên sân đấu cần được chuyển hóa thành sự phối hợp chặt chẽ trong công việc; ý chí vượt lên chính mình cần trở thành bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức; niềm tự hào về PVEP cần được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả trong từng nhiệm vụ. Đó cũng chính là cách tinh thần “Tốt hơn mỗi ngày” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi vị trí công tác và từng công việc hằng ngày.

Giao lưu bộ môn cờ tướng.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi PVEP vừa phải giữ vững và nâng cao năng lực cốt lõi trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vừa đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị, con người tiếp tục được xác định là trung tâm, là nguồn lực và động lực quan trọng nhất cho sự phát triển. Bởi suy cho cùng, mọi chiến lược, mục tiêu hay bước chuyển mình của Tổng công ty chỉ có thể trở thành hiện thực khi được hiện thực hóa bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của đội ngũ người lao động.

Bộ môn điền kinh thu hút nhiều vận động viên tham gia.

Từ tinh thần của Ngày hội, lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh ba yêu cầu trọng tâm: tiếp tục củng cố đoàn kết, kỷ cương và xây dựng văn hóa “một PVEP”; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo thông qua các phong trào như “PVEP số - Mở lối Tương lai”, “Góp sáng kiến, hiến ý tưởng”, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong mỗi người lao động; đồng thời xây dựng đội ngũ người PVEP có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khỏe hơn, gắn kết hơn và “Tốt hơn mỗi ngày”

Bên cạnh các nội dung thi đấu thể thao sôi nổi, Ngày hội còn dành không gian riêng cho hoạt động tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp. Đây là cơ hội để cán bộ, người lao động vừa giao lưu, trải nghiệm, vừa thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi đang được vun đắp tại PVEP. Sự kết hợp hài hòa giữa vận động thể chất và bồi đắp tri thức văn hóa đã làm phong phú thêm chương trình, tạo nên một không gian gắn kết toàn diện cả về sức khỏe, tinh thần lẫn nhận thức.

Trao giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Doanh nghiệp PVEP.

Trao giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Doanh nghiệp PVEP.

Trao giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Doanh nghiệp PVEP.

Qua từng hoạt động, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện bằng những điều gần gũi và thiết thực, chứ không chỉ nằm trong những khẩu hiệu hay thông điệp. Đó là cách mỗi người phối hợp với đồng nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự sẻ chia khi tập thể cần, ý thức vượt lên giới hạn của bản thân và sự đồng lòng hướng tới mục tiêu chung. Chính những hành động cụ thể ấy là nền tảng để văn hóa PVEP thấm sâu vào đời sống, trở thành động lực thúc đẩy mỗi cá nhân và tập thể không ngừng hoàn thiện.

Trao giải thưởng bộ môn kéo co

Trao giải thưởng bộ môn cờ tướng.

Trao giải thưởng bộ môn bóng bàn.

Khi những cuộc tranh tài khép lại, điều đọng lại không chỉ là kết quả thi đấu hay những khoảnh khắc chiến thắng, mà còn là niềm vui, sự gắn bó, tinh thần đồng đội và nguồn năng lượng mới được lan tỏa trong mỗi người PVEP. Những giá trị ấy sẽ tiếp tục theo mỗi cán bộ, người lao động trở lại với công việc thường ngày, được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Giải Nhất toàn đoàn.

Giải Nhì toàn đoàn.

Giải Ba toàn đoàn.

Giải khuyến khích toàn đoàn

Với tinh thần “Tự hào Truyền thống - Vững bước Phát triển - Rộng mở Tương lai”, Ngày hội Văn hóa - Thể thao PVEP năm 2026 không chỉ mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, mà còn tiếp thêm động lực cho hành trình hướng tới tuổi 20 của Tổng công ty.

Từ niềm tự hào về truyền thống, sức mạnh của tinh thần đoàn kết đến khát vọng đổi mới và cống hiến, mỗi người lao động PVEP càng thêm gắn bó với tập thể, thêm trách nhiệm với công việc và vững tin vào chặng đường phía trước. Bởi sức mạnh của PVEP không chỉ được tạo nên từ những thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn được bồi đắp từ chính con người, văn hóa và sự đồng lòng của cả một tập thể cùng chung khát vọng xây dựng Tổng công ty ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và phát triển bền vững trong “Hành trình ra biển lớn”.