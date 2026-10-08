PVEP giữ đà tăng trưởng, tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2026

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. (Nguồn: PVEP)

Trên cơ sở kết quả này, PVEP đang tập trung nguồn lực cho ba tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch năm 2027.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, PVEP tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Thiện Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn và đại diện các đơn vị, chi nhánh, dự án thuộc Tổng công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá thẳng thắn, trực diện những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện rõ các khó khăn, thách thức và những nhiệm vụ còn tồn đọng cần tập trung giải quyết trong ba tháng cuối năm. Đối với các nội dung đã hoàn thành, cần tiếp tục nỗ lực đạt kết quả cao nhất; những nhiệm vụ còn tồn đọng phải được tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm, qua đó tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Trương Quốc Lâm cũng đề nghị các tham luận, trao đổi tại hội nghị tập trung làm rõ những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới, đồng thời nhận diện các nhiệm vụ, thách thức của năm 2027 và đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể. Qua đó, các ban chuyên môn và đơn vị trong Tổng công ty sẽ chủ động hơn trong công tác quản trị, xây dựng kế hoạch và tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cũng như các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: PVEP)

Trong bối cảnh địa chính trị và an ninh năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu duy trì ở mức cao nhưng biến động mạnh, trong khi chi phí dịch vụ dầu khí, logistics, nhiên liệu, bảo hiểm và thiết bị gia tăng, PVEP tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì sản lượng, kiểm soát chi phí và bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVEP đạt 3,30 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ tiêu tài chính tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng doanh thu đạt 42.406 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch quản trị 9 tháng và bằng 141% so với cùng kỳ năm 2025. PVEP nộp ngân sách Nhà nước 15.295 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch quản trị 9 tháng và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong các khâu thăm dò, khoan và khai thác. Hoạt động sáng kiến cũng được thúc đẩy với 15 sáng kiến cấp Tổng công ty, tổng giá trị làm lợi ước tính 69,9 triệu USD.

Công tác xây dựng Đảng được PVEP triển khai gắn với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Trong 9 tháng, Đảng bộ tổ chức 9 đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và các kết luận của Trung ương; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng, PVEP xác định trọng tâm trong những tháng cuối năm là tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, ổn định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển mỏ, thăm dò, gia tăng trữ lượng và tối ưu hiệu quả các tài sản hiện hữu.

Song song đó, Tổng công ty triển khai các nhiệm vụ về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện các chương trình, chiến lược theo kế hoạch. Đây cũng là những nhiệm vụ được đặt trong mối liên hệ với định hướng phát triển của PVEP trong giai đoạn tiếp theo.

Định hướng năm 2027, PVEP tiếp tục duy trì vai trò nòng cốt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng danh mục tài sản và chuẩn bị các dự án phát triển mỏ gối đầu.

Tổng công ty cũng định hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị; nghiên cứu các cơ hội M&A, từng bước tiếp cận những lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, CCS/CCUS. Qua đó, PVEP hướng tới tối ưu tài sản hiện hữu, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dư địa tăng trưởng mới trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Thiện Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP phát biểu kết luận Hội nghị. (Nguồn: PVEP)

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP nhấn mạnh, trong thời gian tới toàn Tổng công ty phải tiếp tục thích ứng với khối lượng công việc và dư địa phát triển ngày càng mở rộng, trong đó lấy “quản trị chủ động” làm định hướng xuyên suốt. Theo đó, các ban, đơn vị cần nâng cao tính chủ động trong tổ chức công việc, đẩy mạnh áp dụng KPI, ứng dụng chuyển đổi số và AI nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng tham mưu và ra quyết định.

Đối với các dự án, các đơn vị cam kết rõ tiến độ, chủ động phối hợp với các ban chuyên môn của Tổng công ty và Tập đoàn để xử lý công việc, hạn chế tình trạng bị động trong triển khai. Cùng với đó, phương thức quản trị cần từng bước được đồng bộ từ Tổng công ty đến các dự án, bảo đảm yêu cầu pháp lý, hiệu quả hoạt động, đồng thời gắn với mục tiêu duy trì việc làm, thu nhập và nguồn nhân lực.

Hoạt động tại mỏ Sư Tử Trắng. (Nguồn: PVEP)

Ông Nguyễn Thiện Bảo cũng lưu ý việc triển khai Luật Dầu khí mới đã mở ra thêm không gian và cơ hội phát triển, đòi hỏi PVEP phải chủ động tham gia xây dựng các cơ chế, quy định nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) theo hướng tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, PVEP phải tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số, trong đó hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, đồng thời cụ thể hóa các công việc chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027.