Ngay từ những ngày đầu thành lập, PV Drilling đã xác định tầm nhìn trở thành nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí tin cậy và uy tín trên thế giới, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược của tôi. Trên cơ sở đó, năm 2007, Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training) chính thức được thành lập, trở thành đơn vị thành viên của tôi với sứ mệnh đào tạo, phát triển và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng và năng lực đáp ứng yêu cầu của các dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

PVD Training cung cấp các giải pháp nhân lực sáng tạo, nguồn nhân lực đa dạng, chất lượng cao cho khách hàng.

Những ngày đầu thành lập, PVD Training đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn của tôi cùng tinh thần đoàn kết, bền bỉ của tập thể cán bộ, nhân viên, Công ty từng bước vượt qua thách thức, không ngừng hoàn thiện năng lực đào tạo, khẳng định vị thế trên thị trường. Lấy chất lượng đào tạo và tính chuyên nghiệp làm kim chỉ nam, PVD Training liên tục cải tiến chương trình, mở rộng hệ thống khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khởi đầu từ các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho nhân sự làm việc trên giàn khoan và tại các cơ sở sản xuất của tôi, PVD Training từng bước mở rộng danh mục đào tạo với nhiều chương trình về kỹ năng quản lý và phát triển con người như văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn, tư duy phản biện… Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự không chỉ vững chuyên môn mà còn có tư duy hiện đại, khả năng thích ứng và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

PVD Training liên tục cải tiến chương trình, mở rộng hệ thống khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở bám sát chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nhờ đó, PVD Training ngày càng khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của tôi, đặc biệt trong bối cảnh các giàn khoan sở hữu liên tục mở rộng hoạt động tại thị trường Đông Nam Á. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực người lao động, hoạt động đào tạo còn giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của tôi.

Đến nay, PVD Training đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn và kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á. Công ty liên tục đầu tư cơ sở vật chất, cập nhật chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế, hiện cung cấp nhiều khóa học được OPITO chứng nhận. Đồng thời, PVD Training còn là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn GWO (Global Wind Organisation), triển khai các chương trình như Basic Safety Training (BST), Basic Technical Training (BTT) và Advanced Rescue Training (ART).

Các học viên của PVD Training thực hành cứu hộ trên cao.

Song song với đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho lĩnh vực dầu khí truyền thống, PVD Training còn chủ động đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu thông qua việc mở rộng hệ thống chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế như OPITO, API, GWO, IRATA và IWCF. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp - năng lượng trong bối cảnh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, xanh và bền vững.

Để xây dựng các chương trình đào tạo có chất lượng và tính ứng dụng cao, PVD Training không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, các khóa học luôn được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn chặt với thực tiễn sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Với phương châm lấy chất lượng và tính chuyên nghiệp làm trọng tâm, Công ty hướng tới mục tiêu mang đến cho học viên những chương trình đào tạo hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và tạo giá trị bền vững.

Học viên thực hành môn hàn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực an toàn ngoài khơi, PVD Training là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các khóa đào tạo thiết yếu theo tiêu chuẩn OPITO như BOSIET, Banksman & Slinger và Rigger. Các chương trình đã góp phần trang bị cho người lao động kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc an toàn, hiệu quả tại các công trình dầu khí ngoài khơi cũng như nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Sau gần hai thập niên hình thành và phát triển, năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đào tạo và Giải pháp Công nghiệp PVD (PVD Training & Industrial Solutions). Sự thay đổi này không chỉ thể hiện một diện mạo mới mà còn phản ánh bước chuyển trong định vị và chiến lược phát triển của Công ty. Từ một đơn vị chuyên về đào tạo, PVD Training mở rộng sang mô hình cung cấp giải pháp tổng thể, tích hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kết nối các dịch vụ kỹ thuật nhằm mang lại giá trị toàn diện, hiệu quả bền vững cho khách hàng.

Học viên thực hành với mô hình trực thăng.

Trong giai đoạn phát triển mới, PVD Training định vị mình là đối tác phát triển năng lực và cung cấp giải pháp công nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, phù hợp với chiến lược đa dạng hóa dịch vụ của tôi. Bên cạnh các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, Công ty từng bước mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như cung ứng nhân lực kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và các giải pháp phát triển năng lực tổ chức.

Với nền tảng được xây dựng và vun đắp trong gần hai thập niên, PVD Training cam kết tiếp tục đầu tư phát triển nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Trên hành trình mới, Công ty hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và cung cấp giải pháp công nghiệp uy tín trong khu vực, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.

Việc đổi tên công ty từ PVD Technical Training sang PVD Training & Industrial Solutions thể hiện bước chuyển của Công ty trong giai đoạn phát triển mới - từ một đơn vị đào tạo sang mô hình cung cấp giải pháp tổng thể dựa trên nền tảng đào tạo, nhân lực và kết nối kỹ thuật. Trong đó, đào tạo vẫn là nền tảng cốt lõi, nhưng được phát triển theo hướng mở, tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực để bổ sung chuyên môn và mở rộng phạm vi đào tạo. Trên nền tảng đó, Công ty từng bước phát triển các giải pháp về cung ứng nhân lực và kết nối các dịch vụ kỹ thuật thông qua hệ sinh thái đối tác. Ông Lương Thanh Tịnh - Giám đốc PVD Training