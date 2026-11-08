PVD: Doanh thu 9 tháng tăng 47%, lợi nhuận quý III giảm mạnh

Theo báo cáo cập nhật sau cuộc họp nhà đầu tư quý III/2026 của Chứng khoán BIDV (BSC), doanh thu thuần của PVD trong quý III đạt 3.213,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 9.647 tỷ đồng, tăng 47,3%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ khoan đạt 2.037,4 tỷ đồng trong quý III, tăng 36,2% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường Việt Nam, với doanh thu tăng 57,1%. Mảng thương mại đạt 239,9 tỷ đồng, tăng 99,6%, trong khi mảng kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ khác đạt 936,2 tỷ đồng, giảm 1,9%.

Tại thị trường Malaysia, doanh thu giảm 26,7% do giàn PV DRILLING VI có khoảng trống giữa hai hợp đồng, còn giàn PV DRILLING IX tạm dừng hoạt động để nâng cấp và di chuyển.

Ban lãnh đạo PVD ước tính doanh thu cả năm 2026 có thể vượt 13.500 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hoạt động khai thác giàn khoan tiếp tục là nguồn thu chủ lực của PV Drilling, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng doanh thu 9 tháng đầu năm 2026.

Lợi nhuận giảm do chi phí vận hành và lãi vay tăng

Dù doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận của PVD trong quý III lại chịu áp lực lớn từ chi phí. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 410,5 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 23,7% xuống còn 12,8%.

Một trong những nguyên nhân là dự án hủy giếng Sông Đốc có khối lượng công việc kỹ thuật phức tạp, kéo dài thời gian thi công đến tháng 9/2026. Do hợp đồng được ký theo hình thức trọn gói, việc kéo dài tiến độ khiến chi phí thực hiện tăng lên. Theo PVD, toàn bộ ảnh hưởng từ dự án này đã được hạch toán trong quý III.

Bên cạnh đó, hiệu suất sử dụng giàn khoan giảm cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Giàn PV DRILLING VI hoàn thành chiến dịch khoan sớm hơn dự kiến hơn 10 ngày, phát sinh thời gian chờ trước khi bước vào hợp đồng mới với Petronas. Hiệu suất sử dụng giàn trong quý III chỉ đạt 67,5%.

Trong khi đó, giàn PV DRILLING IX không ghi nhận doanh thu trong thời gian nâng cấp. Những yếu tố này khiến lợi nhuận gộp mảng khoan giảm 50,3%, xuống còn 178,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp mảng khoan cũng giảm từ 24,1% xuống 8,8%.

Chi phí thuê ngoài cũng gia tăng khi PVD mở rộng đội giàn khoan, bổ sung các giàn VIII, IX và X, trong khi nguồn nhân lực trong nước chưa kịp đáp ứng. Doanh nghiệp phải tăng cường thuê chuyên gia và nhân sự nước ngoài. Đồng thời, chi phí vật tư, phụ tùng thay thế tăng do biến động chuỗi cung ứng.

So với cùng kỳ, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 71%, chi phí nhân công tăng 30,3% và chi phí nguyên vật liệu tăng 47,9%.

Một áp lực khác đến từ chi phí tài chính. Trong quý III, khoản mục này đạt 134 tỷ đồng, tăng 36,9%; riêng chi phí lãi vay lên 83 tỷ đồng, tăng 79%.

Theo BSC, mức tăng này một phần liên quan đến quy định hạch toán mới tại Thông tư 99, theo đó lãi vay phát sinh trong giai đoạn mua sắm và tái khởi động các dự án có thời gian dưới một năm phải ghi nhận trực tiếp vào chi phí tài chính, thay vì vốn hóa vào giá trị tài sản như trước.

Ngoài ra, PVD đang đầu tư mở rộng đội giàn khoan với tổng vốn đầu tư bình quân khoảng 80-85 triệu USD mỗi giàn, bao gồm giá mua, cải tạo và vận chuyển. Cơ cấu vốn đầu tư gồm khoảng 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay của doanh nghiệp đạt 6.231,5 tỷ đồng, tăng 41,3% so với mức 4.409,3 tỷ đồng đầu năm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III của PVD đạt 162,6 tỷ đồng, giảm 55,6% so với cùng kỳ. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 80,8 tỷ đồng, khiến thuế suất hiệu dụng tăng lên 49,7%, so với mức 24,4% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 81,7 tỷ đồng, giảm 70,5%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 70,9 tỷ đồng, giảm 74,5%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 820,4 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 75,6% kế hoạch năm (1.085 tỷ đồng).

Giàn khoan mới chờ đóng góp doanh thu từ năm 2027

Về hoạt động kinh doanh, PVD đang từng bước đưa các giàn khoan mới vào khai thác. Đáng chú ý, giàn PV DRILLING IX đã hoàn thành nâng cấp và trở lại phục vụ Petronas từ ngày 22/10/2026. Hợp đồng hiện tại của giàn kéo dài đến tháng 7/2027.

Trong khi đó, giàn PV DRILLING X, được mua lại từ giàn Ensco 109, đã cập cảng hạ lưu PTSC tại TP.HCM ngày 22/10/2026 để thực hiện tái khởi động. PVD dự kiến đưa giàn vào vận hành thương mại trong quý II/2027, trước mắt phục vụ Vietsovpetro rồi tham gia đấu thầu quốc tế.

Đối với các giàn đang hoạt động, PV DRILLING II và III tiếp tục làm việc tại Indonesia cho Pertamina đến năm 2028. Giàn PV DRILLING V phục vụ BSP tại Brunei đến năm 2028 và đã được chấp thuận gia hạn hợp đồng với mức giá thuê ngày tăng thêm 10%.

Giàn PV DRILLING VI dự kiến kết thúc công việc tại Malaysia vào giữa tháng 12/2026, sau đó có thể ký hợp đồng dài hạn từ 3-5 năm tại khu vực chồng lấn Malaysia - Thái Lan.

Theo BSC, giá thuê giàn khoan bình quân của PVD trong giai đoạn 2026-2027 dự kiến duy trì quanh mức 88.000-90.000 USD/ngày. Việc giữ giá ở mức ổn định nhằm đảm bảo tỷ lệ lấp đầy công việc và dòng tiền trả nợ. Triển vọng tăng giá thuê rõ nét hơn được kỳ vọng từ năm 2028.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có một số thách thức khi nguồn giàn khoan từ Trung Đông dịch chuyển sang Đông Nam Á, làm gia tăng cạnh tranh trong ngắn hạn.

Ở thị trường trong nước, PVD hiện duy trì 3-4 giàn khoan thuê để phục vụ nhu cầu của khách hàng và giữ thị phần. Do phần lớn giàn khoan sở hữu đang hoạt động ở nước ngoài, chiếm khoảng 80% doanh thu, các giàn thuê đóng vai trò hỗ trợ hoạt động trong nước và thúc đẩy mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.

Về triển vọng dài hạn, dự án khí Lô B - Ô Môn được kỳ vọng tạo thêm việc làm cho doanh nghiệp. PVD đã trúng gói dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và dự kiến thuê giàn bên ngoài từ cuối năm 2027 để thực hiện một số công việc, thay vì điều chuyển giàn sở hữu nhằm tối ưu chi phí.

BSC đánh giá kết quả kinh doanh quý III của PVD chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố mang tính ngắn hạn, gồm chi phí phát sinh tại dự án Sông Đốc, chi phí thuê ngoài tăng và thời gian hoạt động của một số giàn khoan bị gián đoạn. Đơn vị phân tích kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2026 sẽ cải thiện so với quý III.