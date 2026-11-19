PVcomBank thực hiện chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Ảnh HH)

Tăng vốn lần đầu sau hơn một thập kỷ

Theo thông báo của UBCKNN, cơ quan này đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PVcomBank (mã chứng khoán PCB, giao dịch trên hệ thống UPCoM). Đây là bước quan trọng trong lộ trình triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của ngân hàng.

Trước đó, phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank thông qua tại Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại Công văn số 6180/NHNN-QLGS ngày 13/7/2026.

Theo kế hoạch, PVcomBank sẽ chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm tối đa 3.000 tỷ đồng, từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, phù hợp với quy định pháp luật về chứng khoán, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của cơ cấu cổ đông trong giai đoạn đầu sau phát hành.

Đáng chú ý, đây là lần tăng vốn điều lệ đầu tiên của PVcomBank kể từ khi hợp nhất PVFC với Westernbank và chính thức ra mắt thương hiệu vào năm 2013. Việc triển khai phương án tăng vốn không chỉ thể hiện sức bật và quyết tâm của ngân hàng trong việc hoàn thành sớm, hiệu quả phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, mà còn khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, cổ đông đối với chiến lược phát triển dài hạn của PVcomBank.

Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng củng cố nền tảng tài chính, cải thiện chất lượng vốn cấp 1, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn (CAR), đồng thời tạo thêm dư địa phát triển hoạt động tín dụng. Đây cũng là cơ sở để PVcomBank nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn hoạt động kinh doanh với yêu cầu quản trị rủi ro và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 35%, tổng tài sản đạt hơn 280.000 tỷ đồng Cùng với việc triển khai kế hoạch tăng vốn, hoạt động kinh doanh của PVcomBank trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 1.878 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.680 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của ngân hàng. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 294 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán và hoạt động kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm. Đối với hoạt động chứng khoán, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng 32%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang lại khoản lãi hơn 365 tỷ đồng. Song song với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tài sản của PVcomBank tiếp tục mở rộng. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 280.464 tỷ đồng, tăng gần 6,5% so với thời điểm 31/12/2025.