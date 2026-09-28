PVcomBank tăng vốn sau hơn một thập kỷ và “ẩn số” nhà đầu tư khi chào bán cổ phiếu cao hơn 50% thị giá

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank - mã CK: PCB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến chào bán chứng khoán.

Theo đó, PVcomBank phê duyệt giá cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư ở mức 13.628 đồng/cổ phần, trong quá trình triển khai phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Cổ phiếu PCB giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/8/2026. Kết phiên ngày 28/9, PCB đóng cửa ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu, tăng 4,71%, với khối lượng giao dịch trên 700 nghìn cổ phiếu, giá trị khoảng 6,3 tỷ đồng. Giá chào bán riêng lẻ 13.628 đồng/cổ phần cao hơn 53% so với thị giá hiện tại.

Trong bối cảnh thị giá đang thấp hơn đáng kể giá chào bán, khả năng phân phối thành công 300 triệu cổ phiếu sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với kế hoạch tăng vốn của PVcomBank.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt chào bán ở mức 13.628 đồng/cổ phần, PVcomBank có thể thu về hơn 4.088 tỷ đồng, đồng thời, nâng vốn điều lệ thêm 33,3%, từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, thông tin từ PVcomBank cho thấy, tại ngày 25/5/2026, PVcomBank có 7.253 cổ đông. Trong đó, 7.250 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ hơn 371,27 triệu cổ phần, tương đương 41,25% vốn điều lệ. Hai cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 528 triệu cổ phần, chiếm 58,67% vốn. Ngoài ra, ngân hàng có hơn 727.000 cổ phiếu quỹ, tương ứng 0,08%.

Việc ấn định giá chào bán riêng lẻ cao hơn 50% so với thị giá tạo ra khoảng cách đáng kể, nhất là khi cổ phiếu PCB mới giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 8/2026 và thanh khoản còn khá thấp.

Điều này có thể gây áp lực lên khả năng phân phối, do nhà đầu tư phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều so với mua trên thị trường.

Tuy nhiên, với quy mô chào bán 300 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ dự kiến sau phát hành,sức hấp dẫn của thương vụ có thể không chỉ nằm ở thị giá PCB, mà còn ở cơ hội sở hữu một lượng cổ phần đáng kể. Vì vậy, danh tính nhà đầu tư, cùng tỷ lệ cổ phần được phân phối cho từng bên sẽ là yếu tố đáng chú ý trong đợt chào bán của PVcomBank.

Theo đại diện PVcomBank, việc tăng vốn là cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất của PVcomBank tại thời điểm cuối năm 2025 mới đạt 8,21%, tiệm cận mức tối thiểu theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN và thấp hơn đáng kể so với quy định tại Thông tư số 14/2025/NHNN (duy trì ổn định ở mức 10,5% để đạt điều kiện chia cổ tức bằng tiền mặt).

Mức vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng được PVcomBank duy trì từ năm 2013 đến nay. Sau hơn một thập kỷ không thay đổi quy mô vốn, việc bổ sung vốn điều lệ sẽ tạo thêm dư địa cho ngân hàng mở rộng hoạt động và củng cố năng lực tài chính.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.023,1 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với kế hoạch (114,3 tỷ đồng).

Động lực đáng kể đến từ thu nhập lãi thuần tăng 59,1%, đạt 2.716,6 tỷ đồng. Trong đó, thu lãi cho vay tăng 46,2%, lên 9.520,1 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay tăng khoảng 7%.

Tuy nhiên, sự cải thiện của thu nhập lãi chưa bù đắp được mức suy giảm ở một số nguồn thu ngoài lãi. Tổng thu nhập hoạt động giảm 9,8%, còn 3.482 tỷ đồng, chủ yếu do kết quả từ hoạt động khác sụt giảm mạnh, do khoản thu hồi các khoản nợ đã xử lý giảm.

Trong bối cảnh đó, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 85,8%, xuống 181,6 tỷ đồng, là một trong những yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận trước thuế của PVcomBank vẫn tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Về quy mô hoạt động, đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của PVcomBank đạt 278.431 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,1%.

Chất lượng tín dụng vẫn là yếu tố cần theo dõi khi quy mô nợ xấu PVcomBank tăng lên 4.598 tỷ đồng. Riêng nợ có khả năng mất vốn tăng gần 20%, lên 3.855 tỷ đồng và chiếm khoảng 84% tổng nợ xấu. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 49,8%.

Ngoài ra, các chỉ tiêu ngoại bảng của PVcomBank cũng cho thấy áp lực về chất lượng tín dụng. Theo đó, lãi và phí phải thu chưa thu được tăng lên 9.280 tỷ đồng, lọt top 5 toàn ngành. Trong khi đó, tổng nợ đã xử lý rủi ro, nhưng vẫn “treo” ngoại bảng đạt hơn 28.151 tỷ đồng, tăng 7,7%. Điều này phản ánh khối lượng các khoản nợ cần tiếp tục theo dõi và thu hồi của PVcomBank vẫn ở mức rất lớn./.