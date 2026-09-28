PVcomBank tăng vốn sau 13 năm, chào bán cổ phiếu cao hơn 62% thị giá trên sàn

PvcomBank vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ở mức 13.628 đồng/cp.

Mức giá này cao hơn khoảng 62% so với giá đóng cửa 8.400 đồng/cp của PCB trong phiên giao dịch ngày 25/9. Như vậy, chênh lệch giữa giá phát hành và thị giá hiện tại lên tới 5.228 đồng/cp.

PCB đang dưới 9.000 đồng, PVcomBank vẫn chào bán cổ phiếu giá 13.628 đồng/cp.

Cổ phiếu PCB mới chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/8/2026. Trong phiên đầu tiên có giá tham chiếu 10.000 đồng/cp. Sau khoảng một tháng rưỡi, thị giá đã giảm xuống còn 8.400 đồng, tương đương thấp hơn 16% so với mức tham chiếu ngày đầu giao dịch.

Trong bối cảnh đó, mức giá 13.628 đồng/cp mà PVcomBank lựa chọn cho đợt phát hành riêng lẻ tạo ra khoảng cách khá lớn với mức giá đang giao dịch trên thị trường.

Tuy nhiên, hai mức giá này được hình thành trong những điều kiện khác nhau. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và toàn bộ số cổ phiếu mới dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, ngoại trừ những trường hợp được pháp luật cho phép. Trong khi đó, PCB đang được giao dịch trên UPCoM và giá cổ phiếu biến động theo cung cầu trên thị trường.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, PVcomBank dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nếu phân phối toàn bộ số cổ phiếu này với giá 13.628 đồng/cp, ngân hàng có thể thu về khoảng 4.088 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 33%. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Đây là lần đầu tiên PVcomBank tăng vốn điều lệ kể từ năm 2013. Trong 13 năm qua, vốn điều lệ của ngân hàng được duy trì ở mức 9.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20/7, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án để PVcomBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo PVcomBank, nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động cấp tín dụng, qua đó tạo thêm nguồn lực cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động của PVcomBank đang mở rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận 1.023 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt hơn 278.400 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 160.100 tỷ đồng.

PVcomBank cũng cho biết tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 6/2026 ở mức 2,5% theo báo cáo bán niên của ngân hàng, trong khi một số nguồn tổng hợp số liệu công bố ghi nhận mức 2,83%. Việc sử dụng đúng chỉ tiêu và cách tính là yếu tố cần lưu ý khi so sánh chất lượng tài sản của ngân hàng.

Điểm đáng chú ý nhất của kế hoạch lần này nằm ở việc giá chào bán riêng lẻ cao hơn đáng kể so với thị giá PCB. Với mức 13.628 đồng/cp, nhà đầu tư tham gia đợt phát hành phải bỏ ra mức giá cao hơn khoảng 62% so với giá giao dịch 8.400 đồng/cp tại thời điểm PVcomBank công bố phương án.

Điều này khiến khả năng phân phối thành công 300 triệu cổ phiếu trở thành một yếu tố được thị trường quan tâm. Bên cạnh mức giá, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ phải cân nhắc thời gian hạn chế chuyển nhượng, triển vọng hoạt động của ngân hàng cũng như hiệu quả sử dụng nguồn vốn mới sau phát hành.

Về phía PVcomBank, nếu huy động đủ hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô vốn điều lệ sẽ được cải thiện đáng kể sau một thời gian dài không thay đổi. Nguồn vốn mới cũng tạo thêm dư địa cho hoạt động tín dụng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tài sản.

Trong khi đó, với PCB, việc mới lên UPCoM và đang giao dịch thấp hơn giá tham chiếu ban đầu khiến diễn biến thị giá trong thời gian tới trở thành một chỉ báo cần quan tâm. Đặc biệt, sau khi hoàn tất phát hành, khả năng ngân hàng chuyển hóa nguồn vốn mới thành tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận và cải thiện các chỉ tiêu tài chính sẽ là những yếu tố quan trọng để thị trường đánh giá hiệu quả của kế hoạch tăng vốn.