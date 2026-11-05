PVcomBank (PCB): Lãi trước thuế 9 tháng tăng 35%, thu nhập lãi thuần gấp 3,2 lần cùng kỳ

Thu nhập lãi thuần bứt phá, chi phí dự phòng giảm sâu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (mã chứng khoán PCB, PVcomBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1.878 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính thúc đẩy sự bứt phá này đến từ nguồn thu cốt lõi khi thu nhập lãi thuần của nhà băng đạt hơn 4.680 tỷ đồng, cao gấp 3,2 lần so với kết quả của cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh mảng tín dụng, các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Khoản lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 35% lên hơn 294 tỷ đồng nhờ sự đóng góp của các dịch vụ thanh toán và thu từ kinh doanh bảo hiểm. Hoạt động kinh doanh trên thị trường vốn cũng mang lại kết quả khả quan với khoản lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 32% lên hơn 173 tỷ đồng, trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi hơn 365 tỷ đồng.

Trái ngược với sự khởi sắc ở các mảng trên, hoạt động kinh doanh ngoại hối lại đảo chiều từ lãi sang lỗ gần 100 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm nguồn thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và sự gia tăng chi phí cho các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. Lãi từ các hoạt động kinh doanh khác cũng lao dốc gần 96%, chỉ còn hơn 279 tỷ đồng, xuất phát từ việc sụt giảm các khoản thu hồi nợ đã xử lý và sự vắng bóng nguồn thu từ nghiệp vụ mua bán nợ trong quý 3.

Trong kỳ báo cáo, ngân hàng ghi nhận mức tăng 18% ở chi phí hoạt động lên gần 3.454 tỷ đồng. Sự dịch chuyển của các mảng kinh doanh khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng giảm 56% còn gần 2.278 tỷ đồng. Điểm tựa quan trọng giúp lợi nhuận cuối cùng giữ được đà tăng là nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được cắt giảm mạnh 90%, lùi về mức hơn 399 tỷ đồng. Tính riêng trong quý 3 năm 2026, thu nhập lãi thuần hồi phục mạnh mẽ đạt gần 1.964 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế của quý tăng 48% đạt hơn 855 tỷ đồng. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết sự khác biệt này đến từ việc chuyển đổi trọng tâm điều hành, từ đẩy mạnh thu hồi nợ và tối ưu hóa tài sản trong quý 3 năm ngoái sang tập trung thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động trong quý 3 năm nay.

Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng, tỷ lệ nợ xấu giảm

Tính đến thời điểm cuối quý 3 năm 2026, quy mô tổng tài sản của PVcomBank đạt 280.464 tỷ đồng, mở rộng 6% so với thời điểm đầu năm. Bảng cân đối kế toán ghi nhận sự dịch chuyển cấu trúc đáng chú ý khi tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm gần 41% xuống còn 5.077 tỷ đồng, nhưng lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác lại tăng gần 10% đạt mức 22.991 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản mục chứng khoán kinh doanh thu hẹp mạnh từ mức 11.566 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 61,5 tỷ đồng. Khoản mục cho vay khách hàng duy trì đà tăng trưởng 13%, vươn lên mức gần 171.452 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng lượng tiền gửi và vay từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tăng 17% lên 5.404 tỷ đồng. Lượng tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác cũng tăng gần 27% đạt 15.192 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 4% lên hơn 208.893 tỷ đồng. Đi cùng với đó, kênh huy động qua phát hành giấy tờ có giá cũng mở rộng 16% đạt 29.257 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng quy mô nợ xấu của PVcomBank ở mức hơn 4.883 tỷ đồng, nhích thêm 9% so với thời điểm đầu năm. Dù giá trị tuyệt đối của nợ xấu gia tăng, việc ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay đã giúp tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được pha loãng. Kết quả là tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ mức 2,96% hồi đầu năm xuống còn 2,85% vào thời điểm cuối quý 3.