Kiện toàn nhân sự điều hành cấp cao, ông Nguyễn Hoàng Nam trở lại ghế Quyền Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/11/2026. Theo văn bản số 21266 ban hành ngày 20/11/2026 của PVcomBank, thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nam kéo dài cho đến khi ngân hàng có quyết định thay thế.

Ông Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1975, là nhân sự lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với hệ thống ngân hàng và từng giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực cũng như Quyền Tổng Giám đốc PVcomBank trước đây. Trong giai đoạn công tác tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (đơn vị tiền thân của PVcomBank hiện nay), ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt gồm Trưởng Ban Chiến lược và Đổi mới doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Hội sở và Giám đốc Ban Tín dụng.

Ngoài quá trình điều hành tại PVcomBank và đơn vị tiền thân, ông Nguyễn Hoàng Nam còn tích lũy kinh nghiệm quản lý tại các định chế tài chính và doanh nghiệp hạ tầng khác. Trước đó, vị lãnh đạo này từng đảm nhận các chức danh quản lý tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) và Tổng công ty Khai thác cảng Hàng không miền Bắc.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng gấp 3,2 lần cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tiến sát mốc 1.880 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh của PVcomBank ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Lũy kế ba quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.878 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính gồm sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi và việc tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Tính riêng chỉ tiêu thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 4.680 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Việc duy trì tốc độ mở rộng mạnh ở mảng thu nhập lãi thuần kết hợp cùng công tác kiểm soát chi phí dự phòng đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả sinh lời của PVcomBank trong ba quý đầu năm. Đây là cơ sở tài chính để ban điều hành dưới sự phụ trách của Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Nam triển khai các chỉ tiêu kinh doanh cho giai đoạn cuối năm 2026.