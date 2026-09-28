PVcomBank muốn phát hành 300 triệu cổ phiếu, giá cao gấp 1,6 lần thị giá

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư ở mức 13.628 đồng một cổ phiếu.

Trước đó, theo phương án tăng vốn được đại hội cổ đông thường niên phê duyệt hồi tháng 4, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ các trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định pháp luật). Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi được NHNN và UBCKNN chấp thuận.

Cổ phiếu PVcomBank bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/8 với mã chứng khoán PVC với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu PVC giảm còn 8.400 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá chào bán cổ phần riêng lẻ vừa được HĐQT PvcomBank thông qua đang cao hơn 62% so với thị giá cổ phiếu này trên sàn thời điểm hiện tại.

Nếu phát hành thành công, đây là đợt tăng vốn điều lệ của nhà băng này sau 13 năm, sau khi giữ nguyên ở mức 9.000 tỷ đồng kể từ năm 2013 tới nay. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ PVcomBank lên 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với giá vừa được chốt, nếu bán thành công, Ngân hàng có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, PVcomBank dự kiến tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) tại nhà băng giảm từ 52% xuống 39%. Tỷ lệ của Morgan Stanley International Holdings Inc cũng giảm từ khoảng 6,67% xuống 5%.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, PVcomBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 2.716,6 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 59% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ thu nhập từ lãi cho vay tăng trưởng tốt.

Ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế gần 1.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận ngân hàng chủ yếu nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng tín dụng (chỉ còn gần 182 tỷ đồng so với 1.278 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái).

Tính đến hết quý II, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 278.431 tỷ đồng tăng 5,68% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 7%, lên 162.400 tỷ trong khi tiền gửi khách hàng giảm 0,7% so với đầu năm, xuống khoảng 200.100 tỷ đồng.

Ngân hàng ghi nhận gần 4.600 tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ nhóm 5 chiếm áp đảo (gần 84%). Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, theo đó ở mức 2,83%.