PVcomBank hé lộ danh sách 7 nhà đầu tư mua 300 triệu cổ phiếu, 4 doanh nghiệp áp sát mốc 5%

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (mã chứng khoán: PCB) vừa thông qua danh sách 7 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu theo nghị quyết HĐQT ngày 13/10/2026. Trong danh sách này có 5 doanh nghiệp chưa sở hữu cổ phiếu PVcomBank và 2 cá nhân đang là cổ đông hiện hữu của ngân hàng.

Điểm đáng chú ý là cả 7 nhà đầu tư đều trong nước và tỷ lệ sở hữu dự kiến của từng bên sau phát hành đều dưới 5% vốn. Trong đó, 4 doanh nghiệp đăng ký mua lượng cổ phiếu sát ngưỡng này, với quy mô mỗi đơn vị gần 60 triệu cổ phiếu.

Danh sách 7 nhà đầu tư mua 300 triệu cổ phiếu của PVcomBank.

Tiếp theo, Công ty CP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH dự kiến mua 59.579.000 cổ phiếu, qua đó sở hữu 4,9679% vốn ngân hàng. Công ty CP Xây dựng BĐS Vượng Phát đăng ký mua 59.360.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9497%.

Nhà đầu tư doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông, với lượng đăng ký mua 30.282.000 cổ phiếu, tương đương 2,525% vốn sau phát hành. Tổng cộng, 5 doanh nghiệp dự kiến mua hơn 268,99 triệu cổ phiếu, chiếm gần 90% lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt này.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp, hai cá nhân Phạm Thanh Tiến và Cao Hùng Cường cũng đăng ký mua thêm cổ phiếu PVcomBank. Đây đều là những cổ đông đã nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể tại ngân hàng trước đợt phát hành.

Ông Phạm Thanh Tiến đăng ký mua thêm 16.497.812 cổ phiếu, bên cạnh 43.402.188 cổ phiếu đang sở hữu. Nếu giao dịch hoàn tất theo phương án dự kiến, lượng cổ phiếu ông nắm giữ sẽ tăng lên 59,9 triệu đơn vị, tương ứng 4,9947% vốn PVcomBank.

Trong khi đó, ông Cao Hùng Cường dự kiến mua thêm 14.490.120 cổ phiếu. Cộng với 44.874.980 cổ phiếu hiện có, tổng lượng cổ phiếu của ông sau phát hành sẽ đạt 59.365.100 đơn vị, tương ứng 4,9501% vốn ngân hàng.

Diễn biến của cổ phiếu PCB trên thị trường.

Theo phương án được thông qua, toàn bộ 300 triệu cổ phiếu mới sẽ được phân phối cho 7 nhà đầu tư nói trên. Nếu tính thêm hơn 88,27 triệu cổ phiếu mà hai cá nhân Phạm Thanh Tiến và Cao Hùng Cường đang sở hữu, tổng lượng cổ phiếu của nhóm dự kiến đạt hơn 388,27 triệu đơn vị.

Với số lượng này, nhóm 7 nhà đầu tư dự kiến nắm giữ 32,3761% vốn PVcomBank sau khi đợt phát hành hoàn tất. Tuy nhiên, đây vẫn là tỷ lệ sở hữu theo phương án dự kiến, chưa phải kết quả phân phối thực tế.

Về cơ cấu cổ đông nước ngoài, PVcomBank cho biết tỷ lệ sở hữu của nhóm này tại ngày 31/12/2025 là 8,05%. Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến giảm xuống còn 6,039%. Ngân hàng cho biết việc phân phối cổ phiếu được thực hiện theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, đồng thời cam kết bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt giới hạn theo quy định pháp luật.

Trên thị trường chứng khoán, đầu giờ chiều phiên giao dịch ngày 15/10/2026, cổ phiếu PCB được giao dịch quanh mức 8.300 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 260.300 cổ phiếu, trong khi vốn hóa thị trường của PVcomBank ở mức khoảng 7.560 tỷ đồng.